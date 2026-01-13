Apoios de fondos Next Generation para a dixitalización da comunidade de regantes de Antela, na Limia

A Comunidade de Regadores de Laguna de Antela, en Xinzo de Limia, inicia a instalación dos primeiros dispositivos, incluídos nas solucións dixitais innovadoras financiadas a través das axudas da primeira convocatoria de subvencións (2023) en concorrencia competitiva de proxectos para a dixitalización de comunidades de usuarios de auga para regadío no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PERTE Dixitalización do Ciclo da auga) regulado na Orde TED/918/2023 do 21 de xullo, para mellorar a eficiencia da rega co respaldo de fondos europeos Next Generation.
A finalidade da Comunidade de Regadores de Laguna de Antela é contribuír a mellorar o coñecemento do uso da auga, para mellorar a eficiencia do seu uso e minimizar o impacto do cambio climático. Ademais, axuda así á transparencia na xestión da auga e da información dispoñible para as administracións e usuarios, e contribuír así a concienciar á poboación e aos usuarios da auga do uso responsable e sostible da mesma, e fortalecer e desenvolver as capacidades das entidades xestorías do ciclo integral da auga.
A Comunidade de Regadores de Laguna de Antela conta con 615 hectáreas de superficie cultivadas principalmente con millo e pataca, seguido de trigo, ademais doutros cultivos minoritarios. Para atendelas, destina a subvención á creación dunha web, canle de denuncias, tramitación electrónica e redes sociais. Ademais, establece a implantación de visor de mapas GIS, sondas de humidade, mellora tecnolóxica dos sistemas de control volumétrico, sistema de monitorización de calidade e volume de auga dos retornos de regadío a leitos superficiais, automatización e telegestión e sistemas de soporte á decisión.
A aplicación destas solucións para a Comunidade de Regadores da Canle de Xinzo supón un investimento total de 183.282,26 euros para mellorar a eficacia das regas, así como a sustentabilidade ambiental e a redución do gasto enerxético mediante o uso eficaz e responsable da auga.