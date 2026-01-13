Inicio / Agricultura / Apoios de fondos Next Generation para a dixitalización da comunidade de regantes de Antela, na Limia

Apoios de fondos Next Generation para a dixitalización da comunidade de regantes de Antela, na Limia

Inclúese, entre outros avances, un visor de mapas GIS, sondas de humidade, mellora tecnolóxica dos sistemas de control volumétrico, sistema de monitorización de calidade e volume de auga dos retornos de regadío a leitos superficiais

Apoios de fondos Next Generation para a dixitalización da comunidade de regantes de Antela, na Limia

A Comunidade de Regadores de Laguna de Antela, en Xinzo de Limia, inicia a instalación dos primeiros dispositivos, incluídos nas solucións dixitais innovadoras financiadas a través das axudas da primeira convocatoria de subvencións (2023) en concorrencia competitiva de proxectos para a dixitalización de comunidades de usuarios de auga para regadío no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PERTE Dixitalización do Ciclo da auga) regulado na Orde TED/918/2023 do 21 de xullo, para mellorar a eficiencia da rega co respaldo de fondos europeos Next Generation.

A finalidade da Comunidade de Regadores de Laguna de Antela é contribuír a mellorar o coñecemento do uso da auga, para mellorar a eficiencia do seu uso e minimizar o impacto do cambio climático. Ademais, axuda así á transparencia na xestión da auga e da información dispoñible para as administracións e usuarios, e contribuír así a concienciar á poboación e aos usuarios da auga do uso responsable e sostible da mesma, e fortalecer e desenvolver as capacidades das entidades xestorías do ciclo integral da auga.

A Comunidade de Regadores de Laguna de Antela conta con 615 hectáreas de superficie cultivadas principalmente con millo e pataca, seguido de trigo, ademais doutros cultivos minoritarios. Para atendelas, destina a subvención á creación dunha web, canle de denuncias, tramitación electrónica e redes sociais. Ademais, establece a implantación de visor de mapas GIS, sondas de humidade, mellora tecnolóxica dos sistemas de control volumétrico, sistema de monitorización de calidade e volume de auga dos retornos de regadío a leitos superficiais, automatización e telegestión e sistemas de soporte á decisión.

A aplicación destas solucións para a Comunidade de Regadores da Canle de Xinzo supón un investimento total de 183.282,26 euros para mellorar a eficacia das regas, así como a sustentabilidade ambiental e a redución do gasto enerxético mediante o uso eficaz e responsable da auga.

