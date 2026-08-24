Apoios da Deputación de Lugo a 220 granxas de Rubia Galega

A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo vén de aprobar a resolución provisional das axudas á recría de xatas de Rubia Galega nas granxas de nacemento, convocadas pola área de Rural da Vicepresidencia da institución provincial.
As subvencións, integradas no programa Marela!, beneficiarán a 220 ganderías da provincia, que recibirán contías de entre 400 e 4.000 euros, en función do número de xatas reprodutoras (cun parto antes dos 36 meses) que realizan a recría na propia explotación na que naceron. En total, as axudas están vinculadas á recría de 718 animais.
O deputado de Rural, Daniel García, destacou a continuidade do programa, que, segundo sinalou, “se consolida como un apoio directo á recría e á gandería de vacún de carne”. García puxo en valor o peso económico, social e medioambiental desta actividade na provincia, especialmente no caso das granxas de pastoreo situadas maioritariamente en concellos de montaña.
Neste sentido, o responsable provincial subliñou o papel destas explotacións na xestión do territorio en mosaico e na prevención dos lumes, ao considerar a gandería extensiva unha alternativa axeitada para o aproveitamento e mantemento de boa parte dos espazos rurais de montaña.
As axudas do programa Marela! forman parte da aposta da Vicepresidencia da Deputación de Lugo polo mantemento e reforzo das razas autóctonas. Esta liña compleméntase co programa Morenas!, destinado a explotacións con razas bovinas, ovinas e caprinas en risco de erosión xenética.
Entre estas razas figuran a Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá e Vianesa, así como a Ovella Galega e a Cabra Galega. A resolución desta segunda convocatoria está prevista para as vindeiras semanas. En conxunto, a área de Rural da Deputación de Lugo destina 400.000 euros en axudas directas ás ganderías de razas autóctonas da provincia.
A listaxe de ganderías beneficiarias da convocatoria publicarase o xoves 27 de agosto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP).