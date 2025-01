Apoios da Deputación da Coruña para impulsar o sector agrogandeiro na provincia

O presidente do organismo provincial, Valentín González Formoso, visita unha granxa en Mazaricos como exemplo de innovación, destacando o apoio do Plan de Emprego Local a 597 explotacións da provincia no 2024

Valentín González Formoso e Cristina Capelán Cancelo na visita á granxa de vacún Ramos Alvite en Mazaricos.