Apoios da Deputación da Coruña para 39 asociacións de veciños e mulleres rurais

A entidade provincial mobilizou case 200.000 euros para apoiar as asociacións, que lle permitirán reformar locais sociais, mellorar a eficiencia enerxética ou renovar equipamentos informáticos ou mobiliarios

Campo Galego
Visita da deputada provincial Cristina Capelán a unha asociación de mulleres de Cerceda.

A Deputación da Coruña destinou 199.825,84 euros para asociacións sen fins de lucro. Foron un total de 39 asociacións de veciños e de mulleres rurais de diversos concellos da provincia as entidades beneficiarias. Esta axudas destínanse para investimentos de promoción económica durante este ano 2026.

A través desta liña, poderán fortalecer o tecido asociativo veciñal facilitando que as asociacións de veciños e de mulleres rurais poidan afrontar gastos como as obras de mellora en locais, a reparación de cubertas, a mellora da accesibilidade ou a modernización tecnolóxica destas entidades.

A deputada de Medio Rural, Cristina Capelán, explicou que “no rural, cando unha asociación veciñal funciona, organízanse actividades e a xente segue tendo un punto de encontro. Estes investimentos axudan a que iso continúe, a que os locais estean en condicións e a que a vida diaria das parroquias non se vaia apagando”.

A deputada sinalou tamén que “as asociacións veciñais e de mulleres levan anos sostendo boa parte da actividade social no rural, organizando iniciativas e implicando á xente. Apoialas é clave para manter vivo o noso rural”, afirmou.

Listaxe provisional

Publicacións relacionadas

