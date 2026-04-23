Apoios da Deputación da Coruña para 39 asociacións de veciños e mulleres rurais

A Deputación da Coruña destinou 199.825,84 euros para asociacións sen fins de lucro. Foron un total de 39 asociacións de veciños e de mulleres rurais de diversos concellos da provincia as entidades beneficiarias. Esta axudas destínanse para investimentos de promoción económica durante este ano 2026.
A través desta liña, poderán fortalecer o tecido asociativo veciñal facilitando que as asociacións de veciños e de mulleres rurais poidan afrontar gastos como as obras de mellora en locais, a reparación de cubertas, a mellora da accesibilidade ou a modernización tecnolóxica destas entidades.
A deputada de Medio Rural, Cristina Capelán, explicou que “no rural, cando unha asociación veciñal funciona, organízanse actividades e a xente segue tendo un punto de encontro. Estes investimentos axudan a que iso continúe, a que os locais estean en condicións e a que a vida diaria das parroquias non se vaia apagando”.
A deputada sinalou tamén que “as asociacións veciñais e de mulleres levan anos sostendo boa parte da actividade social no rural, organizando iniciativas e implicando á xente. Apoialas é clave para manter vivo o noso rural”, afirmou.