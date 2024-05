Apoios da Deputación da Coruña a 28 comunidades de montes veciñais da provincia

A Deputación da Coruña apoia con 118.000 euros a actividade de 28 comunidades de montes de man común da provincia e dúas asociacións sen ánimo de lucro do ámbito forestal (Asociación Forestal de Galicia e Fearmaga).

A resolución da liña de axudas para investimentos publícase hoxe no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e subvenciona accións como a repoboación forestal con especies autóctonas, accións de prevención de incendios e limpezas, melloras e arranxos de camiños e pistas forestais.

As axudas van dos 1.000 aos 8.000 euros por entidade en función do tipo de acción solicitada.

A deputada responsable da área de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán Cancelo, destacou que este programa apoia o importante traballo que desenvolven as comunidades de montes de man de común na provincia “tanto no aspecto medioambiental como no aproveitamento dos recursos forestais e agrograndeiros, que xeran riqueza e emprego no noso rural”.

“Falamos de actividades importantes, como a limpeza do monte ou a repoboación forestal, que contribúen a prevención dos incendios forestais e que axudan a manter a biodiversidade, a produtividade e a capacidade de rexeneración dos nosos montes”, afirmou a deputada.

As comunidades de montes veciñais de man común administran en Galicia máis de 700.000 hectáreas, unha cuarta parte do territorio galego, o que dá conta da súa importancia social, ambiental e económica. Con estas actuacións, a Deputación da Coruña quere apoiar o seu traballo na mellora da produtividade e a dinamización do rural galego.

Pódese consultar nesta resolución a lista de entidades beneficiarias.