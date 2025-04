Apoio para o matadoiro municipal de Sarria por parte da Vicepresidencia da Deputación de Lugo

A Vicepresidencia da Deputación aproba o convenio de 50.000 euros para colaborar no financiamento do matadoiro municipal de Sarria. O deputado Efrén Castro asegura que “agardamos que outras administracións que anunciaron publicamente investimentos nesta instalación cumpran tamén de forma dilixente”

A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres o convenio entre a área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo e o Concello de Sarria para cooperar no financiamento dos gastos de funcionamento do matadoiro municipal cun importe de 50.000 euros.

O vicepresidente da Deputación de Lugo Efrén Castro sinalou que “cumprimos co compromiso adquirido co propio Concello de Sarria e co resto dos municipios da comarca para colaborar no financiamento do matadoiro, e manter á xestión pública dun servizo fundamental para a veciñanza e para o sector da carne na comarca”

O responsabel provincial explicou que “completamos o procedemento coa máxima dilixencia posible para que o Concello poida realizar as xestións relativas as taxas. Agardamos que outras administracións que anunciaron publicamente investimentos nesta instalación cumpran tamén de forma dilixente co comprometido”.

Efrén Castro ofrecera a colaboración da entidade provincial para o mantemento do matadoiro nunha reunión que mantivo o pasado mes de novembro con alcaldesas e alcaldes da comarca de Sarria no Pazo de San Marcos, ligando o apoio económico ao funcionamento público do servizo.