Anuncian unha protesta na Ribeira Sacra para o 6 de setembro

A próxima vendima na Ribeira Sacra achégase sen que haxa solucións para parte da colleita. Se non cambian as cousas nas próximas semanas, parte da produción quedará nos viñedos, pois ante os excedentes de viño nas adegas, xa hai grandes firmas, como Rectoral de Amandi, que anunciaron que este ano non lle mercarán a uva ós seus proveedores habituais.

Por ese motivo, Unións Agrarias, que vén de manter encontros cos seus viticultores afiliados, convocou unha protesta ante o Consello Regulador o próximo 6 de setembro, antes do inicio previsto da vendima.

A organización agraria vén demandando nos últimos meses unha serie de medidas, como a destilación de crise ou apoios para a poda en verde. Polo de agora, ningunha das dúas medidas se activou.

Contexto

O problema da Ribeira Sacra non é exclusivo desta denominación de orixe, senón que se trata dun problema máis xeral, enmarcado nos excedentes de viños tintos que arrastra o mercado.

Na Rioja, por exemplo, véñense de conceder apoios a 135 adegas e cooperativas para destilación de crise, cun pago de 0,86 euros por litro de viño tinto destinado a destilación de crise.

A medida inclúe o compromiso de compra de uva na actual campaña a un prezo mínimo de 0,68 euros por Kg. de uva, que se entende que cubre a rendibilidade agraria naquela denominación.

Máis alá das solucións puntuais que se poidan atopar para a actual vendima en Galicia, o problema semella estrutural. Desde as organizacións agrarias son partidarias de medidas a medio prazo como a reestruturación de variedades, cara uvas brancas, e plantear baixadas de rendementos ou limitacións de produción.

Tanto Unións Agrarias como o Sindicato Labrego veñen demandando medidas urxentes da Xunta nas últimas semanas, se ben polo de agora Medio Rural non se pronunciou. Consultada por ‘Campo Galego’, a Consellería non avanzou polo de agora ningunha resposta a este escenario.