Anolytech, líder en desinfección sostible da auga para granxas, presente en Feiradeza

Anolytech empresa líder en desinfección gandeira, presenta a partir de hoxe en FEIRADEZA en Lalín a tecnoloxía que vai a revolucionar a desinfección e o tratamento de augas nas granxas galegas. Os equipos deseñados pola empresa sueca Anolytech en base o ácido hipocloroso supón unha revolución no coidado de animais estabulados, xa que non usa produtos tóxicos para a desinfección de auga, que poidan presentar un risco para os animais, como si ocorre a longo prazo co emprego de outro tipo de produtos como hipoclorito sódico (lixivia).

O ácido hipocloroso (HClO) é unha substancia natural que xera o noso propio organismo e que ten contribuído á existencia da vida no Planeta grazas á súa defensa contra os patóxenos que nos atacan. A súa síntese nos equipos Anolytech prodúcese a partir de auga, sal e electricidade, e ten unha eficiencia do 99,999% na eliminación de bacterias e virus con só unha pequena porcentaxe de concentración nunha solución activa, o que permite uns custos de produción moi baixos e unha taxa de toxicidade practicamente nula.

O ácido hipocloroso ataca as proteínas da membrana celular que envolve os microorganismos patóxenos e imposibilita a supervivencia destes. Ten un pH neutro de 6,5 e é un dos métodos de desinfección máis eficaces dos que se dispón na actualidade. Ao mesmo tempo, é un produto ideal para un futuro sostible, xa que nos leva a un emocionante proceso circular no que reenchemos os envases para eliminar a proliferación de refugallos de plástico.

A desinfección de maquinaria, naves e purificación de auga mediante o uso de ácido hipocloroso é o procedemento empregado en todas as granxas con estándares altos de benestar animal e certificacións ecolóxicas. Así mesmo, na limpeza e desinfección resultou ser o recurso máis usado polos equipos na loita contra a Covid19 en países como Alemaña, Suíza, Suecia ou Noruega.

Está certificado pola normativa da Unión Europea (EN13624, EN13697, EN13610, EN17272 e EN13727) para a produción ecolóxica e para proporcionarlles ás granxas unha subministración de auga libre de bacterias e biofilmes, que mellora o rendemento da produción agropecuaria. O ácido hipocloroso tamén está aprobado pola UE para o seu uso de acordo co artígo 95 do inventario de biocidas da ECHA para a área de tipos de produto (PT) 1-5.