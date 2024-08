“As analíticas de leite do Ligal son válidas, trazables e verificables polas partes”

O director do Laboratorio, Roberto Lorenzana, lembra que as análises do Ligal están sometidas periodicamente ós controis dun terceiro, a Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), "o que implica que a exactitude dos resultados das nosas analíticas están avaliados por un terceiro independente"

O director-xerente do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), Roberto Lorenzana, defende a solvencia do laboratorio de referencia galego e a calidade analítica dos resultados obtidos a partir das mostras de leite tomadas nas explotacións ante as dúbidas sementadas por Agromuralla, que asegura ter enviado mostras de contraste a un laboratorio oficial doutra comunidade autónoma, logo de ter recibido queixas dos gandeiros polas análises do LIGAL, atopando discrepancias importantes nos resultados obtidos.

A cuestión a aclarar é a que se poden deber as diferenzas nos resultados obtidos nos laboratorios oficiais de referencia das distintas comunidades, a partir de mostras de leite do mesmo tanque. Se hai diferenzas relevantes, como asegura Agromuralla, ou houbo erros nun laboratorio ou noutro.

Lorenzana destaca o carácter punteiro do laboratorio galego. “O LIGAL é un reflexo da situación estrutural do noso potente sector lácteo, sendo o laboratorio interprofesional de maior dimensión de España, o máis automatizado e co maior volume de mostras e obtención de determinacións paramétricas do Estado, sendo un punto fundamental no control da trazabilidade e seguridade alimentaria do leite producido en Galicia”, indica.

“O obxectivo principal do LIGAL é a determinación dos parámetros analíticos de pago por calidade cumprindo a lexislación vixente e as normas de referencia, así como dos procedementos internos de calidade do laboratorio, conducintes á emisión de resultados válidos, trazables e verificables polas partes. A lexislación e a normativa de aplicación especifican os requisitos técnicos que garanten a fiabilidade dos resultados, tanto nas directrices para a toma e transporte de mostras como as relativas ás técnicas de análise”, asegura o seu director-xerente.

“O LIGAL ten un carácter multiservizo con múltiples actividades, aínda que a principal é a análise de mostras para o establecemento do sistema de pago por calidade do leite cru. Complementariamente realízanse determinacións para o Control Leiteiro sobre vaca individual, a sanidade animal, os alimentos do gando, os queixos e outros produtos lácteos; ou a certificación de produto e a I+D+i”, detalla.

Colabora ademais estreitamente coa Administración e “está caracterizado polas fortes esixencias de calidade sobre os ensaios, tanto internas como externas, que se reflicten na aposta clara e decidida pola máxima calidade nos procedementos analíticos”, defende.

Calibración dos equipos

Neste sentido, o LIGAL dispón de máis de 60 ensaios acreditados pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), entre os que están incluídos todos os parámetros para o sistema do pago por calidade: materia graxa, materia proteica, extracto seco magro, punto crioscópico, recontos bacteriolóxico e de células somáticas e a detección de inhibidores do crecemento bacteriano, salienta Lorenzana.

“A acreditación implica a garantía de control, trazabilidade e aseguramento dos procesos de análise implementados no laboratorio, baixo a Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005. Esta acreditación implica a revisión dos ensaios do LIGAL por ENAC, polo que a nosa actividade é avaliada regularmente por terceiros e a validez dos resultados das mostras é outorgada por expertos independentes e imparciais”, asegura.

Esta acreditación esixe, entre outros requirimentos, a adquisición de materiais de referencia certificados e a participación en ensaios de intercomparación con outros laboratorios que realizan a mesma actividade baixo normas de referencia, tanto nacionais coma internacionais, co obxectivo da harmonización e verificación dos procedementos laboratoriais de análise.

“No LIGAL os equipos calíbranse segundo mostras patrón internas e externas, están controlados en tempo real e contan cun sistema de alerta ante posibles desviacións. Cando isto ocorre as mostras pásanse novamente por outro equipo, recalibrando ou actuando o persoal de mantemento sobre a incidencia detectada. Na rutina de análise cada 100 mostras ou tras reinicio por unha parada técnica, inclúese unha mostra patrón. Os resultados analíticos están suxeitos a un control estatístico adicional sobre a poboación de referencia de cada produtor”, explica o seu director-xerente.

O director do LIgal lembra tamén os cambios estacionais nos parámetros do leite, que poden xerar dúbidas nas granxas: “Cómpre indicar que determinados parámetros de calidade, como por exemplo a materia graxa e proteica ou o punto crioscópico, están suxeitos a variacións estacionais que non son exclusivas da nosa comunidade, senón que se replican noutras rexións e zonas produtoras”, xustifica o responsable do LIGAL.