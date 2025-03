As análises de nitratos na auga encargadas polo Concello de Zas revelan índices tres veces inferiores ó máximo permitido

O alcalde, Manuel Muíño, defende a calidade das augas e reclama explicacións polo proxecto de declarar no municipio unha Zona Vulnerable a Nitratos

O alcalde de Zas, Manuel Muíño, participou nunha rolda de prensa para falar sobre as xestións que se están levando a cabo con respecto á proposta de declarar o municipio de Zas como Zona Vulnerable á Contaminación por Nitratos (ZVN).

“Antes de nada, queremos que quede claro o compromiso do noso Goberno co medio ambiente e unha mostra diso é o bo estado de conservación no que se atopan os nosos ríos”, sinalou o alcalde.

O Concello de Zas encargou un estudo recente que arroxa valores de nitratos na auga de 7,13 mg/l e 8,15 mg/l, moi por debaixo dos 25 mg/l que marca o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico como criterio para a declaración de ZVN. Con base nestes datos, o rexedor asegurou que esgotará todas as vías para reverter a proposta.

O alcalde reiterou a súa perplexidade ante a proposta: “Estupor, sorpresa e por que a nós, iso é o que nos preguntamos desde o momento en que coñecemos a proposta de declarar a Zas como Zona Vulnerable a Nitratos”, sinalou Manuel Muíño.

Xestións realizadas polo Concello