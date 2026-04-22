Análise do mercado do millo en España: a postemerxencia marca o camiño

Achégase a nova campaña do millo e os produtores españois afróntana confiados pola estabilidade que brindan as cifras de superficie cultivada e, non menos importante, o dinamismo que está a experimentar o mercado fitosanitario, marcado polo empuxe das solucións de postemerxencia e outros cambios regulatorios significativos.
Estas son as principais conclusións da análise realizada polo xefe de produto de herbicidas de Syngenta, Miguel A. Clavijo. Segundo os datos da compañía, a superficie de millo en España culminou, entre 2020 e 2025, o seu proceso de recuperación, alcanzando novamente as 450.000 hectáreas -321.696 ha gran e 132.316 ha forraxe-, unha cifra considerada histórica para o cultivo. Para a campaña 2026, espérase unha continuidade sostida nestes niveis.
En análise da evolución da superficie por zonas obsérvanse tendencias con distinto patrón. A rexión do Douro recuperou superficie ante a falta de alternativas en regadío, o que consolida ao millo como a opción preferente. No Ebro, a superficie mantense en liña cos anos históricos, aínda que o informe sinala que aínda existe capacidade de crecemento. Pola súa banda, a zona do Tajo-Guadiana mostra unha recuperación máis lenta, influenciada por unha maior diversidade de alternativas de cultivo en regadío.
Cotización internacional
No relativo aos prezos de mercado, o informe revela sinais de recuperación. A cotización do millo na Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) experimentou un aumento do 4,31% no último mes, consolidando unha subida tras un período de valores máis baixos a inicios de ano influído pola fortaleza de materias primas como o petróleo e a incerteza xeopolítica global.
Segundo Euronext París, os futuros de millo en Europa mostran unha tendencia estable, situándose nunha pinza de 210 a 215 euros/t, grazas á ampla oferta que chega aos portos europeos, o que limita as subidas de prezos a pesar dos riscos xeopolíticos existentes. As previsións apuntan a un crecemento de entre o 5% e o 8% este ano.
No mercado nacional, a Lonxa de León tamén reflicte esta tónica, co millo destino secadoiro cotizando recentemente a 217,00 euros/t.
Evolución do mercado fitosanitario
A análise da campaña 2025 do mercado fitosanitario indica que os herbicidas para millo crecen a un ritmo anual do 2,7%. Con todo, existe unha diferenza palpable dentro deste mesmo segmento entre as aplicacións de postemerxencia, que mostran un crecemento positivo do 5% anual, e as de preemerxencia, que rexistran un descenso do 0,7%. Para Syngenta, isto confirma o claro desprazamento do mercado cara ás solucións de postemerxencia.
Un compromiso de futuro
A carteira de materias activas dispoñibles para os produtores de millo volve modificarse. O crecemento do mercado de postemerxencia e as estimacións de aumento de superficie abren un novo horizonte para produtos como Indavius, de Syngenta, que non só engadirá en 2027 o xirasol entre os cultivos rexistrados para o seu uso, senón que traballa para ampliar a varios máis.
Outras marcas da compañía como Evolya e Elumis mantéñense como referentes no mercado. Evolya considérase o “socio estratéxico por excelencia” grazas a súa gran compatibilidade demostrada, o seu excelente control de dicotiledóneas e Digitaria e a súa superioridade en preemerxencia. Pola súa banda, Elumis é líder do mercado de postemerxencia. Tamén presenta unha gran compatibilidade e un excelente control de folla estreita e ancha. Desde Syngenta remarcan a idoneidade do seu uso en postemperá xunto con Indavius e Peak.
Non quedará aí a carteira de herbicidas para millo da compañía. “Nun horizonte moi próximo”, sinalan, “teremos novas incorporacións de referencia tanto en preemerxencia como en postemergencia”.