A anada 2023 de Rías Baixas, cualificada como “Moi Boa” polo seu Consello Regulador

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas anunciou que a anada 2023 foi cualificada como “Moi Boa”. A declaración foi feita polo seu presidente, Isidoro Serantes Serantes, durante o encontro anual cos medios de comunicación en Madrid, destacando o compromiso continuado coa calidade que caracteriza esta denominación.

Segundo Ramón Huidobro, secretario xeral do Consello Regulador, “a decisión foi tomada en base á rigurosa política de calidade que mantemos en Rías Baixas, considerando as valoracións do Panel de expertos do Consello, así como os resultados das análises físico-químicos e organolépticos das mostras verificadas para a súa comercialización”. Este proceso meticuloso asegura que só os mellores viños cheguen ao mercado, reflectindo a esencia e a calidade que define a Rías Baixas.

Ata o 31 de maio deste ano, a produción verificada da añada 2023 alcanzou os 15.681.156 litros, representando o 51,20% do total do viño elaborado na colleita. O informe técnico do Consello tamén destacou datos sobre o ciclo vegetativo de 2023, caracterizado por un inverno cálido e húmedo e unha primavera que facilitou un bo crecemento dos racimos. O verán, caluroso e húmedo, trouxo momentos críticos que resultaron nunha merma do 11%.

En canto ás características dos viños, o panel de expertos destacou na fase visual un color amarillo pajizo con tonos verdosos, na fase olfativa aromas frutais intensos e na fase gustativa un equilibrio e persistencia notables con acidez moderada. Estas cualidades indican excelentes posibilidades de guarda, especialmente para a elaboración de viños con crianza no segmento premium.

Ademais, o Consello Regulador de Rías Baixas organiza unha Cata Degustación da Anada 2023 que terá lugar mañá xoves, 27 de xuño, no Hotel SH Valencia Palace. Neste evento participarán 67 marcas de viño de 44 bodegas, ofrecendo unha oportunidade única para apreciar a diversidade e calidade dos viños desta celebrada añada.

400 profesionais do sector do viño participan na presentación de Rías Baixas en Valencia

Éxito de participación no túnel do viño celebrado en Valencia para presentar a Anada 2023 de Rías Baixas. Un día intenso para reencontrarse co sector profesional valenciano no que participaron 67 marcas da anada 2023, pertencentes a 44 adegas. A resposta non puido ser mellor porque por alí pasaron 400 prescritores que querían probar en primeira persoa a nova anada, así como as diferentes tipoloxías de viños de Rías Baixas