Ana Méndez nomeada nova xerente de Galicia Calidade

Ana Méndez, no encontro mantido este martes con Francisco Conde.

Mantivo un primeiro encontro co conselleiro de Economía, Francisco Conde, para abordar os retos da marca, que certifica a 140 empresas galegas

A ourensana Ana Méndez acaba de ser nomeada nova xerente de Galicia Calidade. Ata o momento, Méndez era directora de exportación do Grupo Reboreda Morgadío, e conta cunha ampla experiencia no sector agroalimentario, un dos de máis relevancia dentro do selo de garantía.

Este martes, Méndez mantivo un encontro co vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, para abordar os retos ós que se enfronta a marca de garantía dependente da Xunta, que na actualidade certifica produtos e servizos de máis de 140 empresas galegas.

Galicia Calidade leva máis de 25 anos distinguindo produtos e servizos galegos para impulsar a competitividade das empresas galegas nos mercados nacionais e internacionais.