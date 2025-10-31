Amplíase a outras comarcas de Cataluña e de Aragón a vacinación de emerxencia contra a dermatose nodular contaxiosa

A Comisión Europea ha autorizado a España ampliar o plan de vacinación de emerxencia contra o virus da dermatosis nodular contaxiosa a novas comarcas de Cataluña e Aragón, como medida de reforzo para previr a expansión da enfermidade tras a aparición de 18 focos en explotacións gandeiras da provincia de Xirona.
A autorización da Unión Europea é unha condición imprescindible para aplicar a vacina contra esta nova enfermidade que afecta o gando bovino en zonas distintas ás dos propios focos declarados ata a data, en Xirona. En España, a campaña de vacinación fronte ao virus da dermatosis nodular comezou o pasado 9 de outubro e estaba inicialmente prevista só para a zona de restrición adoptada en Cataluña #ante os primeiros focos.
Con todo, debido á situación de risco de diseminación da enfermidade fóra da devandita zona, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, #de acordo con as comunidades autónomas respectivas, decidiu ampliar a vacinación a zona libre nalgunhas comarcas limítrofes coa área de restrición, tanto en Cataluña como en Aragón, polo que solicitou á Comisión a pertinente autorización. O novo programa de vacinación inclúe a preceptiva zona de perivacunación, na que non se vacúa e non se somete a restricións, pero extrémase a vixilancia.
O borrador de decisión de implementación do plan ampliado da Comisión, en que se listan estas novas zonas de vacinación, estivo en proceso de votación polos Estados membros polo procedemento escrito urxente ata as 12.00 horas de hoxe, sen que se produciron alegacións en contra.
O Consello de Ministros autorizou o pasado martes o plan de emerxencia contra a dermatosis nodular contaxiosa cun primeiro desembolso de 660.000 euros para a adquisición de vacinas. Ata o momento, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación adquiriu máis dun millón de dose, das que xa puido dispoñer de case 400.000 -o resto chegarán en dúas entregas antes do 20 de novembro- e tramita a compra doutras 500.000.
Mapa: Zonas de vacinación e perivacunación para ser implementadas polas Comunidades Autónomas de Cataluña e Aragón
(azul = zona de vacinación II; verde = zona de vacinación I; salmón = zona de perivacunación)