Amplíase até o 30 de setembro a posibilidade de enviar os xatos ao matadoiro sen vacinar

A Consellería do Medio Rural prorroga até final de mes a flexibilización no movemento do gando non vacinado contra a lingua azul, incluída a posibilidade de enviar os xatos ao matadoiro.

Esta ampliación momentánea permite ás explotacións dar saída ao gando que cumpre os 10 meses de idade sen perder o selo de Ternera Gallega Suprema, xa que a vacinación obrigaría a pasar un período de 21 días entre doses.

Ao mesmo tempo, a Xunta anuncia de que esta posibilidade non se vai ampliar máis, de modo que está a avisar aos gandeiros que pretendan mandar animais despois do 30 de setembro para que inicien o seu procedemento de vacinación.

O prezo da vacina contra a lingua azul é duns 40€ e debe ser administrada por un veterinario

Segundo unha nota informativa publicada este martes na Oficina Virtual de Gandaría (OVGAN), “debido á incidencia da EHE en gran parte do territorio da comunidade autónoma, que dificulta a aplicación da vacinación fronte á lingua azul, tomouse a decisión de ampliar excepcionalmente e sen posibilidade dunha nova ampliación, o período de flexibilización nos movementos de animais non vacinados dentro de Galicia ata o 30 de setembro, que continuarán nos termos aplicados ata o pasado 8 de setembro.

Requisitos para o movemento de bovinos e ovinos non vacinados:

En ningún caso se moverán animais con síntomas de lingua azul ou de Enfermidade Hemorráxica Epizoótica. Os animais deberán moverse en vehículos desinsectados e se se detectan síntomas nos animais debe ser comunicado de inmediato aos servizos veterinarios oficiais.

Para movementos a matadoiros galegos, desde calquera explotación de Galicia, directamente ou con paso por mercado ou operador comercial: vehículo e animal desinsectados. Documentación: DAS (non en movementos con paso por mercado), autoguía ou guía regular+desinsectación vehículo+desinsectación animal.

Segundo a orixe, deberanse atender condicións diferentes:

A Coruña e Lugo (agás comarcas de Chantada, Sarria e Terra de Lemos-Quiroga): movementos para vida: vehículo e animal desinsectado. Documentación: DAS (non en movementos con paso por mercado), autoguía ou guía regular+desinsectación vehículo+desinsectación animal.

Ourense, Pontevedra e comarcas de Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga: movementos para vida: explotación e animais vacinados (agás <4 meses fillos nais vacinadas). Documentación: guía regular ou autoguía+desinsectación vehículo.

Os animais de menos de 4 meses fillos de vacas vacinadas poderán seguir saíndo de Galicia sen estaren vacinados

Para movementos fóra de Galicia, tanto vida como matadoiro:

Vehículo desinsectado, explotación e animais vacinados (agás animais de menos de 4 meses fillos de nais vacinadas).

Documentación: guía regular+anexo de vacinación+desinsectación vehículo.