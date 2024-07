Ampliado o prazo de inscrición para os cursos de xóvenes gandeiros

Desde a Federación Frisona Galega (FEFRIGA) e o Club de Xóvenes gandeiros amosan a súa satisfacción coa acollida dos cursos de xóvenes gandeiros que se van celebrar neste mes de xulo e en agosto en Finca Mouriscade (Lalín) coa colaboración da cooperativa Clun.

O venres finalizou o prazo de inscrición, completándose o 100% das prazas para o curso do mes de xullo. Para o mes de agosto, a situación é igualmente prometedora, aínda que quedaron algunhas prazas libres.

Por esta razón, a organización decidiu ampliar o prazo de inscrición para o curso de agosto, co obxectivo de completar as 30 prazas dispoñibles. Este prazo ampliarase dúas semanas máis para permitir cubrir as derradeiras prazas vacantes.

Esta formación de verán desenvolverase na Finca de Mouriscade, en Lalín, do 19 ao 23 de agosto. Unha formación que busca brindarlles os coñecementos prácticos esenciais para o coidado e manexo de animais, ofrecendo aos participantes unha experiencia formativa enriquecedora e ilusionante que contribúa ao fomento das vocacións gandeiras e ao desenvolvemento sostible do sector.

Aqueles interesados deberán anotarse enviando un email a fefriga@fefriga.com. O custo das escolas é de 200 € por persoa e inclúe aloxamento, comida, documentación, material e seguro. Os socios do Club de Xóvenes Gandeiros terán un desconto do 30% no prezo. Os participantes recibirán un diploma ao rematar a escola.