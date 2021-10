Ampla oferta gastronómica e cultural na festa de Exaltación dos Cogomelos en Curtis

O Concello de Curtis, a través da Área de Promoción Económica, celebrará os próximos 30, 31 de outubro e 1 de novembro a xornada de Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro, unha das citas máis populares relacionadas cos fungos. Este encontro lévase realizando dende 1999 e este ano alcanza a súa XVI edición tras un ano de parón pola COVID-19.

Durante ese fin de semana, este municipio da montaña coruñesa convertirase no epicentro dos aficionados á micoloxía e dos amantes da gastronomía relacionada con este produto, para os que se ofertan diversas propostas gastronómicas e culturais.

O pistoletazo de saída terá lugar o sábado 30 ás 10:30 horas cunha saída dende a praza de España (sita diante da Casa do Concello en Teixeiro) ó monte para a recollida de cogomelos por un experto en micoloxía da Asociación Pan de Raposo. Para asistir a esta saída será necesaria a inscrición previa chamando ao Concello a través do 981 777 105 ou 981 789 003.

Xa o día seguinte, domingo 31, realizarase unha exposición de cogomelos de outono na Praza de España (diante da Casa do Concello) ao que lle seguirá un percorrido polas rúas do pobo de Teixeiro a cargo do grupo de música Garatuxeiros e de seguido a ruta gastronómica polos locais de hostalería.

A ruta acolle 19 establecementos hosteleiros de Curtis e Teixeiro que decidiron participar este ano eque ofrecerán aos seus clientes unha especialidade de tapa preparada a base de cogomelos.

Dende o Concello vense de editar unha guía na que se recollen as distintas posibilidades de ruta saltando de tapa en tapa e de local en local degustando diferentes ofertas gastronómicas. Esta guía poderase consultar a través da páxina web municipal ou redes sociais nos próximos días.

A ruta gastronómica extenderase tamén ao luns día 1.