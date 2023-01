Amio recupera a actividade tralo Nadal cos prezos sen cambios

Gando na primeira sesión do 2023 no Mercado de Amio.

O Mercado de Amio recuperou este mércores as cifras previas ás festas de Nadal. Así contabilizáronse un total de 2.458 animais. Houbo 2.234 cabezas de vacún menor (2.230 máis que na sesión anterior), 73 de vacún mediano (23 menos) e 151 de vacún grande (33 máis).

En canto ós prezos do gando que concorreu á sesión, mantéñense tamén os prezos da semana pasada, tanto para o vacún menor, como para o mediano e o maior de abasto.

As mesas de prezos de Ternera Gallega acordaron tamén manter sen cambios as cotizacións para todas as categorías e calidades de gando.

