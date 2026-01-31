Altas cotizacións na poxa de gando frisón de Friol, cun prezo medio de 3547 euros

Este sábado celebrouse a cuarta edición da poxa de gando frisón do municipio lugués de Friol, organizada por Africor Lugo en colaboración co concello.
Na subasta participaron 6 ganderías de toda a provincia cun total de 17 animais: 11 vacas paridas e 6 xovencas. O prezo medio foi elevado, de 3.547 euros, -case 400 euros máis que a media do poxa do ano pasado- cun volume total de vendas de 60.300 euros.
A máxima cotización acadouna ACPI ALTAMESMERIZE 5459 324 , unha xovenca da gandería de Sarria LACPI,S.L.U , que foi vendida en 4250 euros a Gandería Casa Estanqueiro, do concello lugués de Portomarín.
Do total de animais vendidos, 1 foi para unha gandería de Pontevedra, 4 para ganderías da provincia da Coruña e o resto para explotacións da de Lugo.