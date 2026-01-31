Inicio / Leite / Altas cotizacións na poxa de gando frisón de Friol, cun prezo medio de 3547 euros



Altas cotizacións na poxa de gando frisón de Friol, cun prezo medio de 3547 euros

Este sábado celebrouse a cuarta edición da poxa de gando frisón do municipio lugués de Friol, organizada por Africor Lugo en colaboración co concello. Na subasta participaron 6 ganderías de toda a provincia cun total de 17 animais: 11 vacas paridas e 6 xovencas. O prezo medio foi elevado, de 3.547 euros, -case 400 euros máis que a media do poxa do ano pasado- cun volume total de vendas de 60.300 euros. A máxima cotización acadouna ACPI ALTAMESMERIZE 5459 324 , unha xovenca da gandería de Sarria LACPI,S.L.U , que foi vendida en 5250 euros a Gandería Casa Estanqueiro, do concello lugués de Portomarín. Do total de animais vendidos, 1 foi para unha vandería de Pontevedra, 4 para ganderías da provincia da Coruña e o resto para explotacións da de Lugo. Foto: Cedida

A máxima cotización acadouna ACPI ALTAMESMERIZE 5459 324 , unha xovenca da gandería de Sarria LACPI,S.L.U , que foi vendida en 4250 euros. Foto: Cedida

POXA FRIOL 2026 1

 

