Allariz acollerá unha xornada sobre alimentación sostible impulsada polos concellos

O Concello de Allariz, en colaboración coa Rede de Municipios para a Agroecoloxía, organiza unha xornada o 18 de xuño centrada en analizar e debater o papel que poden xogar os municipios na garantía dunha alimentación máis sostible e de proximidade. Este encontro, que tamén conta co apoio do GDR Limia-Arnoia, pretende ser un espazo dinámico e práctico para promover e apoiar os recursos e axentes do territorio galego.

A xornada desenvolverase no Salón de Plenos da Casa do Concello de Allariz, dende as 10:30 ata as 17:00 horas. Durante o evento, presentaranse ferramentas para a implementación de políticas alimentarias a nivel local, compartiranse boas prácticas e experiencias, e crearanse espazos para o diálogo e debate sobre os retos e oportunidades para os concellos neste ámbito.

Ademais, o programa inclúe un espazo de intercambio con representantes do sector produtivo e unha sesión de clausura na que se valorará a continuidade do traballo dos concellos galegos en prol da agroecoloxía. A xornada pretende ser unha fonte de inspiración e unha oportunidade para a análise colectiva e a busca de sinerxías entre o persoal e os cargos electos dos municipios participantes.

Segundo informou a Rede de Concellos pola Agroecoloxía, aínda que os gobernos locais tradicionalmente non teñen competencias directas en agricultura e alimentación, existen marcos legais como a Lei 7/1985, do 2 de abril, que permiten ás entidades locais desenvolver múltiples actuacións neste campo. Esta capacidade normativa abre a porta a unha implicación máis activa dos concellos na promoción de un sistema alimentario máis respectuoso co medio ambiente e xusto para os produtores e consumidores.

Os concellos interesados en participar na xornada poden inscribirse a través do formulario dispoñible na web do evento. Esta iniciativa é unha mostra do compromiso crecente dos municipios galegos con un modelo de desenvolvemento sustentable e a creación de sistemas alimentarios locais que contribúan á saúde da poboación e ao coidado do planeta.