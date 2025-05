Alianza estratéxica para fortalecer o emprendemento rural

O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de España asinou unha alianza coas principais entidades representativas do desenvolvemento local para mellorar a xestión do territorio rural.

O obxectivo é reforzar o papel das Axencias de Desenvolvemento Local como ferramentas clave para fomentar o emprendemento no medio rural. Ademais, búscase dar maior protagonismo ao labor técnico na planificación e ordenación do territorio.

Xunto co Consello de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, participan nesta iniciativa FEPRODEL (Federación Estatal de Profesionais do Desenvolvemento Local), APRODEL (Asociación de Profesionais do Desenvolvemento Local e Promoción Económica de Castela-A Mancha) e AFIPRODEL (Asociación Finisterrae de Desenvolvemento Local de Galicia). Esta alianza agrupa arredor de 25.000 profesionais do desenvolvemento local en toda España.

Os enxeñeiros técnicos agrícolas e outros técnicos especializados en desenvolvemento local xogan un papel clave na dinamización económica do medio rural a través das ADL. Segundo Marcos Vázquez Marey, coordinador da iniciativa, “os emprendedores no medio rural atópanse con normativas que, en moitos casos, non responden á realidade do territorio e que tan ben coñecemos os Enxeñeiros Agrícolas”.

Vázquez Marey explica que o propósito desta alianza é que os profesionais técnicos teñan maior influencia na ordenación do solo e na planificación urbanística. “Deste xeito, facilitaríase a aplicación de normas con maior coherencia e realismo”, engade.

As ADL operan en numerosos concellos ofrecendo apoio técnico a emprendedores e empresas. Nelas traballan expertos de distintas disciplinas, entre eles os ITA, que achegan coñecementos clave para a toma de decisións públicas.

O presidente de FEPRODEL, Javier González Cardona, destaca: “Con este pacto reforzamos o labor facilitador da administración para o desenvolvemento rural”. Subliña tamén que os técnicos “deben estar no centro da toma de decisións técnicas nos concellos”, especialmente nas zonas rurais.

A próxima xuntanza de traballo entre os representantes das entidades asinantes celebrarase o 12 de xuño en Madrid, na sede do Consello de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas.

Esta alianza enmárcase dentro da colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Rede de Entidades Locais Axenda 2030. A través dela, promoveranse foros e estratexias para avanzar cara a un modelo de desenvolvemento local sostible.