Alexandre Rico remata o seu máster en California coa bolsa da Fundación Caixa Rural Galega

A Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas anunciou a finalización satisfactoria dos estudos de Alexandre Rico Fernández, o primeiro participante no seu programa de bolsas de posgraduado. Rico, titulado polo Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela, completou un mestrado en Medicina Veterinaria Preventiva na Universidade de California, Davis.

O apoio económico e institucional da Fundación fixo posible que o bolseiro adquirise competencias fundamentais en áreas como a epidemioloxía, a estatística aplicada, a saúde pública e a xestión do risco, dentro do enfoque One Health.

A súa estadía nun contexto académico e profesional de vangarda permitiulle seguir unha formación adaptada aos seus intereses e desenvolver habilidades relevantes para liderar proxectos con impacto social en Galicia.

Na súa memoria final, sublíñase a relevancia da investigación e da formación especializada para facer fronte aos desafíos estruturais que afectan á comunidade galega, como o envellecemento, o despoboamento e a diminución da competitividade en sectores clave. Con esta perspectiva, exprésase a intención de retornar a Galicia para contribuír ao seu desenvolvemento sostible.

O bolseiro visitou recentemente a sede da Fundación para presentar os resultados da súa experiencia formativa e agradecer a oportunidade brindada. O seu percorrido académico pon en valor o compromiso da entidade co talento local e coa dinamización económica e social do medio rural.

Infórmase ademais de que a convocatoria de bolsas de posgraduado para o curso 2025/2026 continúa aberta durante todo o mes de maio e as axudas están destinadas a estudos de máster ou tese doutoral no estranxeiro. As solicitudes e as bases da convocatoria poden consultarse na páxina web, no apartado de convocatorias, ata o 31 de maio.