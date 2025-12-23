Alertan dun incremento dos fertilizantes en 2026 pola nova normativa ambiental da UE

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras a recente publicación por parte da Comisión Europea de nova documentación para desenvolver o Mecanismo de Axuste de Carbono en Fronteira (CBAM), advirte de que a súa aplicación aos fertilizantes para partir do 1 de xaneiro de 2026 “vai supor un novo incremento dos custos de produción agraria se non se introducen medidas correctoras”.
Unión de Uniones explica que “o CBAM pretende gravar as importacións de produtos intensivos en carbono procedentes de terceiros países para evitar a fuga de emisións e garantir unha competencia máis equitativa coa produción europea”. Entre os sectores incluídos atópanse os fertilizantes, un insumo esencial para a agricultura e un dos principais determinantes dos custos de produción de agricultores e gandeiros.
Unión de Uniones considera que “os fertilizantes xa rexistraron incrementos de prezo de en os últimos anos que, en moitos sistemas produtivos, representan entre o 15 % e o 30 % dos custos totais de produción e isto representa a puntilla para certos sectores como os cultivos extensivos de cereal, o millo, a remolacha azucreira, as forraxes ou determinadas producións hortícolas intensivas, comprometendo aínda máis a súa viabilidade económica”.
A organización insiste en que “a introdución do CBAM, tal e como está exposta actualmente, podería traducirse en novos aumentos de varias decenas de euros por tonelada de fertilizante, o que supón sobrecustos adicionais de entre 40 e 100 euros por hectárea, dependendo do cultivo e do nivel de fertilización”.
A escala do conxunto do sector agrario, a organziación agraria estima que “estes incrementos poderían supoñer un impacto económico acumulado de entre 6000 e 1500 millóns de euros ao ano, nun contexto no que as explotacións xa afrontan unha forte presión de custos e unha elevada dependencia de fertilizantes importados de terceiros países”.
Pide que non se aplique o CBAM ata que se garanta a plena previsibilidade dos custos
Unión de Uniones sinala ademais que, “a un mes da súa aplicación, seguen sen resolverse elementos técnicos clave do mecanismo, como a metodoloxía definitiva de cálculo das emisións incorporadas nos fertilizantes, o sistema de verificación e certificación dos datos declarados polos importadores, o prezo efectivo dos certificados CBAM vinculado ao mercado do carbono, así como a posible introdución de medidas compensatorias ou correctoras para o sector agrario”. “Isto dificulta a planificación das explotacións e agrava o efecto tesoira que xa sofren agricultores e gandeiros, con custos á alza e prezos en orixe que non permiten absorber novos incrementos”, advirte.
Neste sentido, Unión de Uniones considera que “a transición climática é un obxectivo compartido, pero insiste en que non pode trasladarse de forma directa aos custos do sector agrario”. A organización reclama que “non se aplique o CBAM aos fertilizantes sen que previamente garántase a plena previsibilidade dos custos e establézanse medidas específicas de compensación para agricultores e gandeiros”.
“Seguiremos defendendo unha política climática ambiciosa, pero que teña en conta a realidade económica do campo e non poña en risco a viabilidade das explotacións agrarias”, sinalan desde Unión de Uniones. “De todos os xeitos, lamentablemente, isto non é novo. Non é a primeira vez que desde Europa establécense políticas sen estudos de impacto. Bruxelas xa está a coller o costume de dispararse ao pé”, conclúen.