Alertan da situación límite dos viticultores da Ribeira Sacra a só dous meses da vendima.

A dous meses da vendima, existe un serio temor na Ribeira Sacra a unha segunda vendima consecutiva sen compradores para a uva. As organizacións sindicais cren que un segundo exercicio sen recollida sería “mortal” para a DO Ribeira Sacra, e máis tendo en conta que todo apunta a unha colleita abondosa esta campaña.

O pasado ano foron 400 os viticultores que non atoparon comprador para a súa uva. No caso dalgúns viñedos, quedaron máis de 20.000 quilos de froito sen recoller. Segundo Unións Agrarias, esa situación levou a que xa se estea a detectar abandono de parcelas vitícolas nalgúns lugares da subzona do Miño, en zonas de Pantón como Espasantes, Acedre, Atán, Pombeiro ou Cangas, ou en Sober.

O excedente acumulado e os problemas das adegas para dar saída ao viño nun contexto de caída de consumo dos tintos deu lugar a unha situación que de novo este ano, a dous meses da vendina, volve ser practicamente a mesma, din dende UUAA. “A situación é crítica: a xente pode resistir un ano, pero dous anos tendo que deixar as uvas colgadas son a antesala do abandono. Non podemos permitir que iso volva pasar, porque se se repite, é máis que probable que os que ata agora resistiron abandonen”.

Unións Agrarias fai un chamamento para que a administración, que ten todas as competencias e a capacidade de actuar, dea un paso máis e se implique de xeito decidido para frear unha tendencia moi preocupante. “Dar saída á produción dunha DO destas dimensións non debera ser complicado”, asevera a organización, que insta a “traballar todos da man para conseguir que se recolla toda a uva e que esta poida ter un prezo xusto”.

Dende o Sindicato Labrego Galego aseguran que “as adegas que tiñan problemas o ano pasado continúan téndoos este ano. Estas adegas nada lles dixeron aos viticultores e viticultoras, polo que lles recomendamos que se poñan en contacto con elas por escrito e que esixan contratos por escrito e o cumprimento dos mesmos. De Bodegas Rectoral de Amandi (Lugo) non temos nova de que vaia recoller nin un quilogramo de uva”, advirte o Sindicato Labrego.

Balance das axudas

Poda en verde

Unións Agrarias (UUAA), o Sindicato Labrego Galego (SLG) e a Federación Rural Galega-Asociación Galega de Viticultura (FRUGA-AGV) consideran que as resolucións da Consellería do Medio Rural que regulan os criterios e a concesión de axudas para a poda en verde foron pouco ambiciosas e non cren que vaian ser efectivas.

Para UUAA, debido aos requerimentos e condicións da convocatoria, a maior parte dos viticultores da Ribeira Sacra non puideron acollerse a ela. A organización pon o foco na relevancia que a viticultura ten nesta zona dende o punto de vista turístico e medioambiental, e insta á Xunta de Galicia a renovar e reformular a axuda para a produción en bancais.

Dende o SLG sinalan que “pediron a axuda moi poucas persoas, quedou superficie fóra da que se solicitara e o importe foi menor do agardado. Descoñecemos como calculou a Consellería o rendemento medio das parcelas. Na resolución vemos que o importe medio por hectárea é de 3.974,81 euros, moi lonxe das cifras que se barallaban. Os datos son: 63.477,79 euros aprobados, co cal á Consellería sobráronlle 536.522,21 euros; solicitáronse 16,73 has e aprobáronse 15,97 has; hai 30 persoas (física ou xurídicas) solicitantes dentro das cales está unha adega. As cifras falan por si soas”, valora o Sindicato Labrego.

Na mesma liña se manifesta a FRUGA-AGV, que ve o orzamento e a superficie acollida insuficientes ante a magnitude do problema coa recollida na Ribeira Sacra. “As axudas á poda en verde demóstranse non efectivas cando no terreo que máis necesidade hai, só se acollen 13,13 hectáreas, das 1.308 inscritas na Denominación de Orixe, un 1%. As medidas paliativas, desta e de todas as solucións que aplica a Xunta de Galiza sobre o terreo, van cara o problema cando xa existe, non se anticipa a el. Non hai, nin se albiscan, plans para a formación, nin sequera a elaboración de campañas de promoción dos viños tintos ou a procura de novos mercados onde as adegas poidan vender.”

Destilación de crise e axudas paisaxísticas

O SLG pon o foco no que considera reparto desigual e insuficiente das axudas para o mantemento da paisaxe vitivinícola: “unha axuda da que se beneficiaron as mesmas adegas que non lle mercaron a uva á xente. Esta axuda, ademais, debería estar instaurada na Ribeira Sacra xa hai anos e non debería usarse como compensación pola crise de excedentes que estamos padecendo agora. Por outra banda, tampouco queda claro se teñen previsto convocala de novo este ano”.

“No que respecta á resolución das axudas á paisaxe, había un orzamento de 2 millóns de euros, do que só se gastou o 66,02%, é dicir, 1.320.476,30 euros. Hai casos de persoas que só cobraron por esta axuda 15,40 euros. En total, aprobáronse 794 axudas —isto é, non pediu todo o mundo que podía pedir— e destas, 15 persoas van cobrar menos de 100 euros; 260 persoas entre 100 euros e 500 euros; 214 persoas van cobrar entre 500 euros e mil euros; 172 persoas van cobrar entre 1000 euros e 2000; e tan só 20 persoas (físicas ou xurídicas) van cobrar máis de 10 mil euros.”

As tres organizacións agrarias sinalan que a destilación de crise tampouco funcionou e non cren que sexa unha medida desexable xa que deteriora a imaxe da Denominación de Orixe e non resolve os principais problemas, que teñen que ver coa comercialización, o abandono de viñedos e a imposibilidade das adegas de mercarlle a uva os viticultores.

A FRUGA-AGV indica que tanto nas axudas paisaxísticas como na destilación de crise “as decisións tómanse sen ningún tipo de diálogo social, sen convocar mesas de traballo con todos os sectores afectados, e sen que estes poidan propoñer solucións que teñan un impacto real para atallar o problema.”

Unións Agrarias lamenta que estas medidas non teñan funcionado, xa que lembran que “se trata dunha DO composta principalmente por parcelas de pequenas dimensións. Unha realidade que debe terse en conta á hora de deseñar as axudas, primando os primeiros metros.”