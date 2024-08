Alertan da morte de 5 vacas enfermas de EHE tras ser vacinadas da lingua azul

Cinco vacas dunha granxa da provincia de Ourense enfermas de EHE morreron ás poucas horas de seren vacinadas da lingua azul, segundo asegura o Sindicato Labrego en nota de prensa. A organización agraria sinala que “malia que o gandeiro propuxo adiar a vacinación (dada a situación de enfermidade dos animais), o persoal veterinario da Consellaría desbotou esa posibilidade e seguiu co proceso, dando lugar finalmente á morte dos animais”, sostén o Sindicato Labrego.

“Esta circunstancia ten pasado máis veces. Non é un caso illado” -sostén a organización agraria-. “E é moi grave, porque estamos a falar de que a xestión sanitaria dunha doenza incrementa as consecuencias negativas doutra ca que convive”.

Ante esta situación, o Sindicato Labrego solicita a paralización inmediata da campaña de vacinación da Lingua Azul en áreas onde pode estar en curso a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica, así como a constitución dun gabinete técnico de urxencia con participación das organizacións agrarias.

A organización agraria, pola súa banda, opina que o criterio máis acaído sería a suspensión definitiva da vacinación da língua azul nas granxas de vacún, pois considera que a enfermidade está a transcurrir sen graves efectos nos rabaños, en tanto a vacina presenta en ocasións importantes efectos secundarios.

“Dende o momento en que comezou a ser administrada a vacina da lingua azul, multitude de granxas reportaron efectos adversos nunha significativa proporción da cabana gandeira, entre os que destacan as mortes e abortos. De feito, xusto o ano pasado por estas mesmas datas comunicámonos ca Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura ante a persistencia de problemas con esta vacina e o deseño da propia campaña en si”, sinala o Sindicato Labrego.

“A cuestión -valoran- é que as consecuencias negativas da vacina da lingua azul non só continúan a día de hoxe, senón que o escenario co que nos atopamos este ano é moito peor debido ás súa simultaneidade ca Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE)”, conclúen.