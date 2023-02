Alerta pola chegada da praga da Flavescencia Dourada aos viñedos da provincia de Pontevedra

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución pola que se declara a presenza da praga de corentena denominada Flavescencia Dourada da vide no sur da provincia de Pontevedra, ao onde chegou dende Portugal,, establécese a zona demarcada e adóptanse medidas urxentes para a súa erradicación e control en Galicia, tanto de apoio a produtores como a operadores profesionais.

A praga denominada Flavescencia Dourada da vide é provocada polo organismo denominado Grapevine flavescence dorée phytoplasma e transmitido por un insecto vector (Scaphoideus titanus). Antes de Galicia, xa fora detectada en Portugal, especialmente en zonas próximas á fronteira coa comunidade. Dada a situación, Portugal declarou unha zona demarcada de Flavescencia Dourada lindeira con varios concellos fronteirizos de Galicia, polo que foi establecida unha zona tampón de 2,5 km coa fronteira.

A día de hoxe os datos de seguimento deste organismo mostraron a súa presenza en plantas illadas situadas nos concellos de Arbo, Crecente e As Neves, na provincia de Pontevedra, e no concello de Padrenda, en Ourense. Todos eles forman parte da zona demarcada de Flavescencia Dourada de 2,5 km respecto á fronteira con Portugal. Con todo, a zona demarcada fixada pola resolución que se publica hoxe -que inclúe a zona infestada e a zona tampón de 2 km- esténdese tamén a parcelas da Cañiza, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Tui e Tomiño.

Medidas

Así, dentro da zona demarcada os titulares das parcelas nas que se detecte a presenza de plantas infestadas ou insectos vectores das enfermidades deberán aplicar o antes posible un tratamento insecticida autorizado a todas as plantas. As plantas infestadas deberán ser arrincadas e destruídas baixo control oficial o antes posible. O máis recomendable é que esta destrución se realice in situ. Se non é posible, deberá realizarse nun rodal próximo, por incineración ou por algún outro método autorizado.

Ademais, no caso de que a parcela afectada teña máis dun 20% de plantas sintomáticas, deberán arrincarse e destruírse todas as plantas da parcela no caso de que as plantas afectadas non estean agrupadas. Acontece o mesmo no caso de zonas abandonadas.

No relativo aos viveiros e outros operadores profesionais dentro das zonas infestadas, terán que inmobilizar de xeito cautelar o material de vide (Vitis spp.) ata a súa inspección oficial. A maiores, deberán aplicar un tratamento insecticida autorizado e destruír todos os lotes infectados seguindo un procedemento específico. No caso de ter plantas ou lotes sospeitosos de portar a enfermidade pero que non detecten síntomas tamén deberán ser eliminadas.

Así mesmo, tamén cómpre arrincar e destruír todas as plantacións abandonadas das zonas demarcadas, así como eliminar as plantas silvestres do xénero Vitis spp. e aquelas que poidan ser portadoras da enfermidade, entre outras medidas preventivas.

Parcelas infestadas con Grapevine flavescence dorée phytoplasma:

Provincia Concello Parroquia Referencia Sixpac Pontevedra Crecente Albeos (San Xoán) 36:14:0:0:10:120 Pontevedra Arbo Mourentán (San Cristovo) 36:1:0:0:35:9 Pontevedra As Neves Setados (Santa Euxenia) 36:34:0:0:49:120 Pontevedra Crecente Ribeira (Santa Mariña) 36:14:0:0:49:557 Pontevedra Crecente Quintela (San Caetano) 36:14:0:0:16:1133 36:14:0:0:16:345 Ourense Padrenda Desteriz (San Miguel) 32:57:0:0:6:64

Ligazón á resolución no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230202/AnuncioG0426-240123-0005_gl.html

Máis información: