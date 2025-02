Alba López proclámase mellor manexadora en GandAgro’25

Acaba de finalizar o XLII Concurso Internacional de Mozos Manexadores “Memorial Luís Louzao”, no cal os gandeiros máis novos demostraron a súa habilidade na presentación en pista dos animais. Nesta ocasión, Alba López López, de Ganadería Quintián (O Páramo, Lugo), foi a campioa.

No podio, acompañáronlle María Otero Naval, de Fontixón (Castro de Rei, Lugo), como subcampioa; e Claudia López García, de López Fontela e Outros (Aranga, A Coruña), na terceira posición.

Como novidade, tanto o concurso de preparadores como o de manexadores incluíronse no Campionato Puntuable Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia 2025, que se puxo en marcha o ano pasado co patrocinio de Clun. Así, neste certame María Otero foi a participante que máis puntos sumou entre as dúas probas, e o segundo participante que máis puntuación tivo foi Iker García, de Gandaría Ou Rubio (Santa Comba, A Coruña).

Seguirán sumando as puntuacións dos outros dous certames centrados en manexo e pelado: o de Moexmu, en Muimenta (Lugo), e o de Feiradeza, en Lalín (Pontevedra). O seis novos que maior puntuación obteñan participarán no campionato internacional en Bruxelas, no que xa o ano pasado gañou no seu debut o equipo galego, o cal representaba a España.