A AICA impuxo 95 sancións no primeiro semestre por incumprir a Lei de Cadea Alimentaria

A Axencia de Información e Control Alimentario (AICA) presentou este martes na reunión do seu Consello Asesor o informe correspondente ao primeiro semestre do ano 2022, no que se recolle que realizou un total de 354 inspeccións de oficio para garantir o cumprimento da lei da cadea. Neste período recibiu 9 denuncias por presuntos incumprimentos e impuxo 95 sancións.

Cabe destacar que o 45 % destas sancións están motivadas polo incumprimento dos prazos de pago, infracción que se concreta no sector almacenista e no sector da industria.

O sector de froitas e hortalizas é no que máis inspeccións se realizaron entre xaneiro e xuño (135), seguido do cárnico (132), o lácteo (61), o mel (23), o viño (2) e o aceite de oliva (1). Desde a súa creación, no ano 2014, a AICA consolidouse como referente nos labores de inspección e control da cadea alimentaria.

Como resultado dos subprogramas de control, a axencia inspeccionou no primeiro semestre do ano 697 relacións comerciais, principalmente sobre froitas e hortalizas (283), cárnico (184), lácteo (183), mel (44), viño (2) e aceite de oliva (1). Ademais, levou a cabo 2.264 actuacións encamiñadas a comprobar que se cumpren os requisitos establecidos na lei. En concreto, realizou 822 comprobacións para confirmar a existencia de contratos e revisar o seu contido no sector de froitas e hortalizas (47 %), no sector do polo vivo (43 %), o de leite cru de vaca, ovella e cabra (5 %); e o da carne de vacún (3 %). E efectuou 1.442 sobre prácticas abusivas comerciais.

No primeiro semestre do ano 2022, a AICA investigou 9 denuncias por presuntos incumprimentos á Lei da Cadea: froitas e hortalizas (4), lácteo (2), vitivinícola (1), aceite de oliva (1) e oliva de mesa (1).

En global, desde a súa entrada en funcionamento no ano 2014, a AICA realizou 6.142 inspeccións, que motivaron a imposición de 3.149 sancións por un montante de máis de 13,6 millóns de euros. A maior parte recae no sector da distribución comercial comerciante polo miúdo, con case 8,7 millóns de euros. Até a data de elaboración deste informe pagouse o 87 % dos importes totais das sancións impostas (11,8 millóns de euros).

O informe da actividade inspectora e de control da AICA está dispoñible na seguinte ligazón: