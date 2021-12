Agromuralla ve “insuficientes” as subas anunciadas polas industrias e mantén o seu apoio a unha folga de entregas a nivel estatal

A asociación Agromuralla considera “claramente insuficientes” as melloras nos contratos que se produciron nos últimos meses, así como as ofertadas polas empresas lácteas aos produtores para os meses de decembro e xaneiro, polo que mantén o seu apoio á convocatoria dunha folga de entregas a nivel estatal, promovida pola plataforma Gandeiros Lácteos Unidos, da que forma parte Agromuralla.

O paro, que se materializaría a nivel de todo o Estado e tería carácter indefinido, comprendería accións como deixar de mandar o leite ás industrias transformadoras ou bloquear a circulación das cisternas de leite polas estradas, como xeito de desabastecer os mercados dun produto de primeira necesidade.

Este mércores día 15 rematou o prazo dado pola plataforma Gandeiros Lácteos Unidos ás industrias para facer efectivas subas por riba dos custos de produción no prezo do leite que pagan aos gandeiros aos que lles recollen

Esta medida de presión “extrema e dolorosa” é “a única alternativa que nos deixan aos gandeiros”, asegura o presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro, unha vez que tanto as cadeas de distribución como as industrias lácteas se negan a trasladar ás granxas a suba no prezo do leite e os produtos derivados que se produciu nos supermercados, di.

Sumar ao maior número de produtores ao paro

Nos días previos a que expirara o prazo do 15 de decembro fixado pola plataforma Gandeiros Lácteos Unidos para que as industrias subiran o prezo do leite que recollen por enriba do que custa producilo, Agromuralla mantivo encontros coas distintas empresas para coñecer de primeira man cal é a súa postura ao respecto, constatando que “unicamente están dispostas a acometer subas dun céntimo na maioría dos casos que son totalmente insuficientes para paliar a situación actual do sector”, considera a asociación de gandeiros, polo que segue secundando a convocatoria dunha folga de entregas “xeralizada”.

Se en Galicia paramos de entregar o leite, España sufriría inevitablemente desabastecemento dun produto básico

O paro, convocado a nivel de todo o Estado pola plataforma Gandeiros Lácteos Unidos, na que participa Agromuralla, “entra agora nunha nova fase, na que se tratará de sumar ao maior número posible de produtores á folga para que sexa efectiva”, defende José Luis Pérez Barreiro, que lembra que neste momento quedan en Galicia 6.500 explotacións producindo leite, a metade das existentes a nivel de todo o Estado, polo que “se Galicia para de entregar o leite, España sufriría inevitablemente desabastecemento dun produto básico”.

Neste sentido, Agromuralla anuncia que manterá nas vindeiras horas contactos coas distintas organizacións agrarias, que se desmarcaron inicialmente da proposta de folga, e con grupos de gandeiros dos principais concellos produtores “para que de Galicia non saia nin un só litro de leite”, ao tempo que están pendentes novas reunións con asociacións de gandeiros do resto de comunidades para que fagan o mesmo nos seus territorios.