Agromuralla denuncia a “trampa” da rebaixa do IVE do leite e o desconto no gasóleo para os gandeiros

A asociación de gandeiras e gandeiros Agromuralla denuncia que algunhas das medidas aprobadas polo Goberno central para facer fronte á inflacción supoñen “unha trampa para as explotacións leiteiras”.

Como consecuencia da rebaixa do IVE do leite do 4% ao 0%, as empresas están deixando de pagar o IVE aos gandeiros nas súas facturas pola compra do leite, mentres que as explotacións teñen que seguir pagando o imposto nas súas compras de medicamentos ou outros insumos, sen ter posibilidade de compensalo nas declaracións trimestrais coas cantidades cobradas por este concepto.

Esta situación, vai provocar un “desaxuste financieiro importante nas granxas”, denuncia Agromuralla, xa que se trata de cantidades importantes que as explotacións non van poder recuperar até dentro de máis dun ano.

“No trimestre ingrésase a diferencia resultante do IVE repercutido menos o soportado, polo que a cantidade a abonar non vai esar compensada e imos ter que agardar ata o 31 de decembro para poder solicitar a devolución, que non o cobraremos ata maio de 2024”, denuncia Agromuralla.

Diferenzas entre explotacións

Esta medida supón ademais unha “discriminación entre explotacións”, xa que a aplicación da rebaixa do IVE vai depender do rexime no que se atopen encadradas á hora de determinar o rendemento da súa actividade.

Esta situación de IVE ao 0% afecta unicamente ás explotacións que están en Estimación Directa, un sistema ao que están obrigadas aquelas que facturan máis de 250.000 euros ao ano, pero polo que apostan cada vez máis ganderías con ingresos inferiores a medida que se van profesionalizando. A modalidade de declaración mensual do IVE non está extendida entre as granxas galegas debido á complexidade na súa xestión e os custes engadidos que acarrea.

Pola contra, as explotacións que permanecen no sistema de Módulos, moitas veces ganderías pequenas, seguirían cobrando o IVE pola venda do seu leite, neste caso o 10,5%, xa que non fan declaración trimestral e considérase un ingreso máis da explotación.

Nestlé xa aplicou a rebaixa no leite do mes de decembro

As industrias que recollen en Galicia están comunicando estes días aos produtores este cambio na facturación do leite de cara á súa aplicación nas compras e recollidas que están a efectuar en xaneiro, aínda que algunha delas, como Nestlé, xa aplicou esta medida no leite do mes de decembro, facturado con data 9 de xaneiro, e ao que a compañía suíza xa aplicou o tipo impositivo do 0%.

Esta rebaixa estaría en vigor cando menos no primeiro semestre do ano, segundo o establecido no Real Decreto 20/2022 do pasado 27 de decembro, no que se establece que estas rebaixas tributarias permanecerán en vigor até o 30 de xuño, pero poderían mesmo ser prorrogadas en caso de que a taxa interanual da inflación subxacente (a que exclúe a enerxía e os alimentos non elaborados) permaneza nos niveis altos actuais.

“Estamos financiando as medidas electorais do Goberno”

Ao igual que no caso da rebaixa do IVE ao leite, o sistema escollido para o mantemento da bonificación de 20 céntimos por litro ao gasóleo agrícola supón “que os gandeiros teñamos que adiantar os cartos”, denuncia Agromuralla, xa que a axuda concederase aos agricultores que exerzan o seu dereito á devolución das cotas do Imposto Especial de Hidrocarburos. A devolución poderase solicitar a partir do vindeiro 1 de abril pero non se cobrará até o 2024.

“Os produtores de leite estamos facendo de banco para o Goberno, financiando as súas medidas de cara ás eleccións”, quéixanse en Agromuralla. O desaxuste contable provocado en moitas granxas vai facer que teñan problemas de liquidez nun momento de custos de produción elevados como os que se dan neste momento, xa que o feito de non ingresar IVE pola venda do leite vai afectar ao diñeiro circulante do que dispoñen as explotacións para pagar investimentos, créditos e compras.

Do mesmo xeito desde Agromuralla consideran que medidas como a rebaixa do IVE a unha serie de productos considerados básicos “tan só supón prexuizos para os produtores e escasos beneficios para os consumidores”, xa que “non está a surtir os efectos pretendidos no abaratamento da cesta da compra porque moitas cadeas de supermercados subiron primeiro artificialmente os prezos, polo que están igual de caros que antes de rebaixarlles o IVE”, aseguran.