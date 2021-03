Agromaster, un fertilizante para garantir a nutrición e crecemento uniforme de froiteiras e cultivos leñosos

Os agricultores profesionais están a buscar continuamente solucións para unha correcta e eficiente nutrición dos seus cultivos leñosos, xa sexan froiteiras, cítricos, viñas ou oliveiral, que necesitan un achegue constante e equilibrado de nutrientes. Unha das solucións máis eficientes e innovadoras do mercado para estes cultivos é Agromaster, un fertilizante de liberación controlada que funciona mesmo ante as circunstancias máis difíciles.

Calquera que sexa o clima, o cultivo ou a condición do solo, con Agromaster pódese controlar en todo momento a subministración de nutrientes, asegurando un aporte continuo dos mesmos e conseguindo un crecemento uniforme. Ademais, proporciona unha nutrición equilibrada, acorde coas necesidades nutricionais da árbore e é perfecto para aplicar nas froiteiras durante períodos en que as condicións de humidade do solo desaconsellan a posta en marcha da rega. É importante destacar tamén que o uso de Agromaster minimiza o lavado de nutrientes pola choiva ou a rega.

O nitróxeno sempre a disposición da árbore

Con Agromaster a árbore ten sempre á súa disposición o nitróxeno dunha maneira equilibrada de acordo coas súas necesidades, mesmo en momentos cando non sexa conveniente regar e non haxa posibilidade de achegar os fertilizantes mediante a rega. Así, evítase un exceso de vigor, obtendo unha froita de maior calidade e reducindo os custos de poda.

Se falamos do segmento de cultivos froiteiras, unha formulación recomendada é o Agromaster 15-5-20+3MgO+23SO3. Esta formulación proporciona suficiente nitróxeno de liberación controlada (30%) para asegurar unha nutrición continua durante 3-4 meses. Os niveis superiores de potasio incrementan o tamaño e melloran a calidade de froitas e hortalizas producidas. O contido engadido de magnesio mellora a fotosíntese e a enerxía da planta. Outra formulación interesante en froiteiras é a do Agromaster 12-11-18+4CAO+10SO3, aínda que existe unha solución para cada necesidade segundo o cultivo e rexión.

En resumo, Agromaster achega unhas vantaxes moi importantes no momento actual, onde a sustentabilidade esixe unha eficiencia total no uso dos fertilizantes:

– Maior eficiencia no uso de nutrientes: o aproveitamento óptimo dos fertilizantes minerais é esencial para conseguir unha produción agrícola sustentable, polo que ser máis eficiente é a clave do futuro e o obxectivo de calquera estratexia de fertilización.

– Maior rendemento: realizáronse ensaios para analizar a mellora nos rendementos dos cultivos abonados con Agromaster. Por exemplo, nun cultivo de melón nun ensaio en Europa, os resultados demostran que con Agromaster o cultivo aumentou de media a súa produción final nun 17%.

– Menor impacto ambiental: a pegada de carbono dun quilo de patacas cultivadas en solo areoso diminúe até un 11% grazas á aplicación do nitróxeno (N) de Agromaster, en comparación coa práctica habitual do agricultor.