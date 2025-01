Agrociocende SC e Ugasma SL: A experiencia de dúas explotacións leiteiras no cultivo de alfalfa en Galicia

A alfalfa é pouco frecuente en Galicia. Trátase dunha leguminosa que achega altos contidos en proteína á ración, o que permite aumentar a autosuficiencia en alimentación propia e non depender da volatilidade da calidade e prezo do mercado de insumos (sobre todo en oleaxinosas como a soia e a colza), pero o seu cultivo require coñecer certas claves para o seu manexo debido ás súas especificidades a nivel de sementeira e ensilado.

En primeiro lugar, non todas as fincas son axeitadas para cultivar alfalfa, que ten raíces profundas e soporta ben a seca no verán pero tolera mal a humidade e o encharcamento no inverno. Ademais, no momento da sementeira, para lograr unha boa implantación do cultivo, é necesario ter un solo cun pH que se sitúe arredor de 6.

Trátase dun cultivo plurianual cunha duración duns 5 anos e que permite realizar de tres a cinco cortes por ano, con rendementos que roldan os 12.000 kg de materia verde por corte, e beneficios tanto a nivel nutricional como agronómico, ao mellorar a estrutura do solo e a fixación de nitróxeno para o seguinte cultivo en rotación.

A relación entre a produción e a calidade é un equilibrio difícil de conseguir en Galicia debido aos efectos meteorolóxicos. O ideal é segala cando aparece a primeira flor (os estudos din que cun 10% de floración no alfalfar), que é onde se atopa o punto óptimo entre a materia seca e a proteína bruta.

A alfalfa pode ensilarse soa ou mesturada con outros silos de herba, por exemplo de raigrás, pero hai que ter en conta unha serie de especificidades, como non superar porcentaxes de materia seca superiores ao 50% nin superar niveis excesivos de proteína.

O contido de materia seca óptimo para forraxe ensilado de alfalfa sitúase entre o 40 e o 45%. Este rango debe acadarse no mínimo de horas posibles desde o momento do corte, para lograr a máxima cantidade de azucres fermentables, que deberían estar por riba do 10%. Estes niveis son un bo indicador para conseguir un adecuado proceso fermentativo posterior do silo, sempre que non teñamos niveis de proteína excesivos. En todo caso, o contido de proteína obxectivo estaría en superar o 20%.

Por que apostar pola alfalfa en Galicia?

Nas últimas Xornadas Técnicas de Vacún de Leite organizadas por Seragro, dúas explotacións leiteiras ubicadas no concello coruñés de Boimorto, Ugasma SL e Agrociocende SC, explicaron a súa experiencia co cultivo forraxeiro de alfalfa para alimentación de gando vacún.

Ugasma leva máis de vinte anos traballando con alfalfa, pero non foi até hai 15 anos cando comezou a sementala sistematicamente. Esta explotación decantouse por este tipo de cultivo ao querer buscar unha alternativa proteica que se producise na explotación. “Con este cultivo conseguimos un achegamento á ración de proteína, que era o noso principal obxectivo, e incorporamos tamén fibra sen necesidade de ter que engadir palla”, valora Laura Seoane.

Nos últimos anos comprobamos que as producións de raigrás nas pradeiras permanentes nos períodos de verán eran reducidas e incluso en moitas ocasións acababan cubríndose de malas herbas. Así mesmo, estamos convencidos que para producir moito leite necesitamos forraxes de alta calidade. Iso obríganos a ir a herbas tenras, con menor rendemento, o que fai que o seu custo se incremente. Despois de ver resultados de alfalfa moi bos na contorna, tanto en calidades coma en rendementos, fxeron que este último ano decidísemos implantar este cultivo”, detalla José Manuel Sánchez, da veciña Agrociocende SC.

Laura Seoane (Ugasma SL): “Non só é un alimento rico e palatable para os animais, senón que notamos unha mellora en canto á preparación do terreo para o cultivo seguinte” Ugasma SL é unha gandería fundada en 1969 con 14 vacas holstein importadas de Holanda por Francisco Seoane Porto, pai e avó dos seus actuais xestores, xunto con outros veciños e familiares. En 1972, a explotación comeza a medrar importando 75 de Canadá. No ano 2002 prodúcese unha reforma integral da explotación coa construción dunha nova nave en estabulación libre con cama quente e a instalación dunha sala de muxido traseiro de 12×2. Actualmente esta granxa conta con 300 vacas en produción, 55 secas, 325 xatas e xovencas e 120 animais de ceba, xa que é unha explotación que pecha todo o ciclo da produción animal (leite e carne). Para iso, dispón de diferentes naves para acoller aos distintos grupos de gando. Ugasma logra pechar todo o ciclo de produción animal coa ceba dos xatos As vacas de leite están divididas en catro grupos de muxido: posparto, alta produción, baixa produción e descarte. Noutra nave están as xovencas próximas ao parto e a parideira e outra instalación alberga á recría de 3 a 12 meses. As vacas secas comparten outro establo, onde tamén se atopan as xovencas para inseminar. Finalmente, está o cebadoiro, onde se crían os machos e femias de cruce cárnico nacidos na explotación. Ademais de Laura e o seu pai, na explotación traballan 8 persoas contratadas máis un veterinario que acode todos os días á granxa Fan até 8 racións diferentes cada día e o carro para as vacas en produción está composto por: 20 kg de silo de millo, 8 kg de silo de herba, 9 kg de silo de alfalfa, 9 kg de bagazo de cervexa, 5 kg de grao húmido de millo, 2,5 kg de soia, 2,5 kg de colza e 3,5 kg de núcleo. A produción media de leite é de 38 litros por vaca e día ao 3,88% de graxa e 3,31% de proteína. A lonxevidade do rabaño sitúase en 2,7 partos por vaca. 20 anos de experiencia no cultivo de alfalfa Ugasma dispón de 210 hectáreas de terreo, que están distribuídas en 125 para millo e 90 para herba (30 son de pradeira permanente e 27 de alfalfa). Realizan practicamente todas as tarefas agrícolas con maquinaria propia, incluído o sementado e ensilado, polo que a explotación ten gran parte do seu capital investido neste apartado. O rendemento do cultivo de alfalfa rolda os 12.000 kg/ha por corte (2.300 kg de materia seca) As 27 hectáreas destinadas ao cultivo de alfalfa están divididas en dúas parcelas. “Sácanse uns cinco cortes ao ano, sempre para ensilar e que se conserva de tres maneiras diferentes: bolos, silo trincheira e salchicha. O rendemento do cultivo, de media de todos os cortes, anda sobre os 12.000 kg de materia fresca, o que quere dicir uns 2.300 kg de materia seca, unha proteína bruta de 20,6% e unha FAD do 33%”, detalla Laura. Para a sementeira da alfalfa, Ugasma aplica primeiro un herbicida (glifosato 36%) cunha dose de 5 litros por hectárea. A continuación, encálase, para lograr os niveis óptimos de pH no solo, con carbonato cálcico magnésico (4T). O laboreo posterior realízase mediante subsolador e o abonado inclúe superfosfato 45% (350 kg/ha) mesturado con cloruro de potasio 60% (350 kg/ha) para a súa aplicación nun único pase. As tarefas de sementeira lévanas a cabo con maquinaria propia Tras pasar un arado de vertedeira procédese ao abonado nitrogenado de fondo con nitrato amónico cálcico 27% cunha dose de 200 kg/ha. A continuación, aplícase o herbicida de preemerxencia (9 litros/ha). A continuación, realízase un pase de grade e desterronador e séntase con sementadora de liñas cunha dose de 40 kg de semente por hectárea. Finalmente, pásase un rolo. “O alfalfar adoita durar na nosa zona aproximadamente uns cinco anos e o ano que se levanta o cultivo séntase millo, xa que ao ser a alfalfa unha leguminosa, deixa o solo con moito nitróxeno e moi preparado o terreo en canto a textura e estrutura para o cultivo seguinte”, asegura. Cinco cortes Ugasma obtén 5 cortes de alfalfa para ensilar. “O primeiro corte será de limpeza, cara finais de marzo, principios de abril, e posteriormente a este corte realizarase un abonado con 200 kg no noso caso de 0-14-14, cun prezo de 490 € por tonelada, o que vén saíndo por hectárea en uns 98 € máis o custo do tractor coa abonadora, que son propios. O segundo e terceiro corte serán os de maior produción, diminuíndo xa no cuarto e quinto”, explica Laura. O momento óptimo para a sega é á primeira hora da mañá para concentrar a maior parte de azucres e amidóns na planta “Durante estes cortes abónase con xurro, que no noso caso ten case todo o nitróxeno volatilizado polo uso de separador de sólidos e líquidos. O momento óptimo de sega, din os expertos, é a primeira hora da mañá, que é cando o facemos nós, debido a que, ao ter maior contido de humidade a planta, quedan na parte segada a maior parte de azucres e amidóns. Isto é o ideal para facer a alfalfa en silo”, asegura. Á hora de ensilar, utilizan un conservante a base de Lactobacillus, que poñen no depósito da máquina e vai directamente aplicado sobre o forraxe. O custo do conservante é duns 42 euros por tonelada de forraxe. En canto aos custos totais de ensilado (sega, transporte, pisado, tapado, etc) roldan os 730 €/tonelada (875 €/ha). Ugasma ten como obxectivo nos próximos anos incrementar a superficie de alfalfa sementada se atopan terreo dispoñible. Isto permitiríalles facer unha ración para o lote de xovencas só a base de alfalfa, da que enumeran os seus múltiples beneficios: “ao longo dos anos, non só vimos que é un alimento rico e palatable para os animais, senón a mellora en canto á preparación do terreo para o cultivo seguinte”, destacan.