Agricultura amplía con 6 millóns a financiación de proxectos innovadores de empresas agroalimentarias

O programa Agroinnpulso contará con seis millóns de euros adicionais para seguir financiando proxectos innovadores dentro da cadea agroalimentaria. A nova achega procede do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e articúlase a través da renovación do convenio de colaboración coa Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependente do Ministerio de Industria e Turismo.
O financiamento permitirá manter a concesión de préstamos participativos destinados a empresas emerxentes e pequenas e medianas empresas con proxectos de base tecnolóxica. O obxectivo é favorecer iniciativas relacionadas coa innovación, a dixitalización, a sustentabilidade e a mellora da competitividade do sector, ademais de contribuír á xeración de riqueza e emprego no medio rural.
Desde a súa creación en 2021, Agroinnpulso financiou 292 proxectos empresariais mediante préstamos participativos por un importe próximo aos 48 millóns de euros. Estas operacións mobilizaron un investimento total de 68 millóns e presentan un importe medio de 168.670 euros. Segundo os datos do programa, as iniciativas apoiadas contribuíron ao mantemento de 1.785 postos de traballo e á creación doutros 348 empregos directos.
Os servizos e a tecnoloxía concentran o 26,8 % das operacións e o 29,5 % do financiamento concedido. Pola súa banda, a industria agroalimentaria representa o 22,3 % das operacións e o 23,7 % dos importes aprobados.
A distribución territorial mostra tamén unha importante concentración das axudas. Cataluña reúne o 32,1 % das operacións financiadas e o 29,9 % dos fondos concedidos, mentres que a Comunidade de Madrid ocupa o segundo posto, co 24,6 % das operacións e o 25,3 % do financiamento. En total, empresas de 16 comunidades autónomas accederon xa a esta liña de apoio.
Agroinnpulso mantén ademais un claro enfoque cara ás empresas de menor tamaño. As compañías con entre dous e catro traballadores concentran o 35,7 % das operacións e o 31,5 % do financiamento. O segundo grupo máis representado corresponde ás empresas de entre cinco e sete empregados, que recibiron o 17,8 % dos fondos.
Os préstamos participativos de ENISA están especialmente adaptados a empresas innovadoras en fases iniciais ou de crecemento. Non esixen garantías, non implican a entrada de ENISA no capital nin na xestión das compañías e permiten aos proxectos acceder a novas vías de financiamento.