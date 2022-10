Agricultura actualiza o Sigpac coas novas rexións de pago da PAC de cada parcela agrícola

O Ministerio de Agricultura publicou hoxe no Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas de España (Sigpac) a información sobre a rexión que corresponderá a cada recinto na nova Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade da Política Agraria Común (PAC) que comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2023.

O obxectivo de anticipar este dato no visor nacional do Sigpac é que os agricultores e gandeiros poidan consultar para cada un dos seus recintos da actual campaña 2022 en que rexión de axuda básica á renda vaise a atopar a partir de 2023. Este dato bríndalles a posibilidade de prever o resultado da conversión dos seus dereitos da actual Renda de Pago Básico nos de Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade, así como unha aproximación aos importes que lle corresponderán pola axuda redistributiva complementaria a esta e, no seu caso, pola de novos agricultores e novas agricultoras.

Do mesmo modo, coñecer a rexión de pago dos recintos Sigpac facilitará aos agricultores a xestión da base territorial das súas explotacións de cara á campaña 2023, no caso de compravendas ou contratos de arrendamentos que se vaian a celebrar nos próximos meses.

O Plan Estratéxico Nacional para a aplicación da reforma da PAC en España introduce unha simplificación do modelo de rexionalización, que pasa de 50 a 20 rexións, englobadas en 5 grupos: Terras de cultivo de secaño, terras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes e rexión balear.

O dato da rexión de Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade publicado calculouse tomando como referencia a información do uso do chan de cada recinto na campaña 2020. É unha información provisional, que se actualizará e será definitiva en febreiro de 2023. Esta información definitiva poderase consultar igualmente no visor Sigpac e será a base para solicitude única da devandita campaña.

Os produtores poden consultar en que rexión quedan encadradas as súas parcelas a través do Sigpac, onde segue figurando a rexión actual (válida para a PAC 2022) e inclúese xa ademais a nova rexión (válida para a PAC 2023).

Ademais, para consultar o valor da rexión no que están encadradas as súas parcelas, o produtor pode consultalo nesta táboa, do anexo III do proxecto de Real Decreto que regula a axuda básica á renda.

Por outro lado, para unha consulta completa da división xeográfica das 20 rexións de pago básico, pódese acceder a esa información no anexo II do proxecto de Real Decreto citado.