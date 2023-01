Agricultores e gandeiros xa ingresaron 4037 millóns de euros de axudas da PAC 2022

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinou o pago, por parte das comunidades autónomas, de máis de 4.037 millóns de euros das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) da campaña 2022, que se iniciou o pasado 16 de outubro.

As axudas directas da PAC constitúen ao redor do 90 % dos pagos totais anuais do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e supoñen unha garantía de renda para os 648.000 agricultores que presentaron a súa solicitude de axuda en 2022. A distribución das cantidades abonadas, por réximes de axuda, é a seguinte:

A partir do pasado 1 de decembro autorizouse o abono do 95 % do réxime de pago básico, do pago para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente (pago verde) e para novos agricultores. Así mesmo, e unha vez que se leve a cabo a asignación de dereitos procedentes da Reserva Nacional de Pago Básico, no primeiro trimestre de 2023, poderase autorizar o abono do 5 % restante, cuxo prazo para facerse efectivo conclúe o 30 de xuño de 2023.

Tamén desde o 1 de decembro púidose transferir a totalidade do pago do réxime simplificado para pequenos agricultores; e o 90 % do pago dos réximes de axudas asociadas á produción do cultivo do arroz, proteicos, froitos de casca e algarrobas, legumes de calidade, remolacha azucreira, e tomate para industria, así como das axudas asociadas á gandaría, excepto as axudas ao cebo de tenreiros.

O 10 % restante correspondente a estes réximes de axudas asociadas á produción poderá abonarse a partir do momento no que se estableza o importe unitario definitivo, nos primeiros meses de 2023, e sempre antes do 30 de xuño.

Respecto ao pago específico ao algodón e as axudas ao vacún de cebo, os requisitos de admisibilidad destas axudas non poderán ser verificados até o inicio do ano 2023, xa que o cálculo do importe unitario baséase nas unidades de produción (hectáreas e número de animais) que cumpren todos os requisitos destes réximes de axudas. Do mesmo xeito que nos demais réximes, o prazo para facer efectivos os pagos para estas dúas axudas conclúe o 30 de xuño de 2023.

A seguinte táboa recolle a distribución por comunidades autónomas dos pagos xa realizados das axudas directas da campaña 2022. Cada comunidade establece o seu propio calendario de pagos, que á súa vez depende da planificación e execución dos controis que deben levar a cabo na totalidade dos expedientes para verificar os requisitos de admisibilidad das axudas.