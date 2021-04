Agricultor xenuíno: quen poderá cobrar a próxima PAC?

España ten máis perceptores da Política Agraria Común (PAC) que Francia e Alemaña xuntas. Son 800.000, polos arredor de 660.000 que suman dúas das principais potencias agrarias europeas. A anomalía española débese á alta porcentaxe de beneficiarios xubilados ou que compaxinan unha segunda actividade co agro. De cara ó próximo ciclo da Política Agraria Común, a idea da UE é priorizar o apoio ó denominado ‘agricultor xenuíno’, aquel que ten uns ingresos agrarios relevantes en comparación co conxunto da súa renda. Que implicará iso para España?

Cada Estado establecerá a súa propia definición de agricultor xenuíno, é dicir, de quen pode e quen non cobrar as axudas da PAC. En España, o Ministerio de Agricultura proxecta esixirlle ás explotacións un mínimo dun 20 -30% de ingresos agrarios sobre o total. É unha condición aparentemente moi restrictiva, pois dos 800.000 beneficiarios da PAC en España, hai 600.000 que non cumprirían con esa condición. No caso galego, os que teñen menos dun 30% de ingresos agrarios serían arredor de 7.400 sobre un total que ronda os 23.200.

En Galicia, hai 7.400 beneficiarios da PAC que teñen menos dun 30% de ingresos agrarios, en comparación cos totais

Esa obriga, sen embargo, matizarase, pois o Ministerio propón que queden exentos de cumprir a condición dun mínimo de ingresos os agricultores que perciban menos de 2.000 euros de pagos directos. É un limiar -calcula Agricultura- que se corresponde cun pequeno agricultor que ten ata 10 hectáreas de terreo.

A aplicación da excepción débese a que o Ministerio considera que hai que ter en conta o elevado nivel de pluriactividade de gran parte da agricultura española, en particular das pequenas explotacións, que teñen un papel social relevante no rural. Con esta medida, evitaríase que quedasen fóra do sistema de axudas.

As organizacións agrarias e cooperativas, pola súa banda, son partidarias en xeral dun endurecemento da figura do agricultor xenuíno, de xeito que os apoios vaian destinados principalmente ás persoas profesionais, descartando xubilados.

En España, un 38% dos perceptores da PAC son actualmente xubilados, que reciben o 26% de todos os fondos das axudas directas da PAC que chegan ó país. As cifras galegas son menores, pois calcúlase que as persoas xubiladas representan un 21% dos perceptores e un 6,5% das axudas.

Posturas no sector

En xeral, organizacións agrarias e cooperativas avogan por filtrar ós perceptores da PAC, de forma que se exclúa a xubilados ou a persoas cunha mínima vinculación co agro. A postura máis restrictiva é a do Sindicato Labrego, que propón que para cobrar as axudas se esixa que un 50% dos ingresos proceda da actividade agraria e que a persoa adique máis dun 50% do tempo laboral á agricultura.

Desde a Asociación Galega de Cooperativas (Agaca), son partidarios tamén de endurecer máis a figura do agricultor xenuíno, pedindo un mínimo dun 40% de ingresos agrarios sobre o total.

Para Unións Agrarias, sería correcto o mínimo do 30% de ingresos agrarios que propón o Ministerio, sempre que haxa unha afiliación á seguridade social e se estableza o que eles chaman un “agricultor xenuíno plus”, cun mínimo dun 50% de ingresos do agro, que se poida beneficiar de maiores pagos redistributivos ou acoplados.

Na proposta de Unións, permitiríase tamén que as persoas con menos de 5.000 euros de ingresos da PAC a continuasen cobrando, aínda que non entrasen na definición de agricultor xenuíno.