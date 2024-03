Ágata Tubío: “A clave para ofrecer un servizo de calidade aos nosos clientes é estar sempre presente para acompañalos en cada paso do camiño”

Fiel ao compromiso de ofrecer un servizo de calidade e alto valor aos seus clientes, DELAGRO reforza a súa liña de distribución coa incorporación de Ágata Tubio, nova asesora técnica de Arvum.

Ágata Tubio é unha profesional altamente cualificada, cunha sólida formación en Administración de Empresas, Enxeñaría Agrónoma e un Máster de Enxeñaría en Procesado de Alimentos. Graduada con honras pola prestixiosa Universidade de Buenos Aires, a súa experiencia académica non só lle permitiu acadar un profundo coñecemento no seu ámbito de especialización, senón tamén unha comprensión holística dos desafíos e oportunidades do mundo agropecuario.

Orixinaria de Arxentina, pero con ascendencia galega, Ágata descubriu a súa paixón pola área comercial durante os seus anos universitarios, cando sentiu profundamente atraída pola versatilidade e satisfacción que ofrece este rol. Desde entón, dedicou a súa carreira a explorar diversas facetas da agricultura e a gandaría, combinando a súa experiencia técnica co seu talento innato para a innovación e o servizo ao cliente.

No seu novo rol como Asesora Técnica de Arvum, Ágata apoiará á marca na súa misión de establecerse como un referente de calidade e servizo no mercado galego, asturiano, cántabro e norte de Portugal.

A traxectoria de Ágata Tubío abarca unha ampla gama de roles e proxectos no sector agropecuario, reflectindo o seu enfoque integral e o seu compromiso co servizo á sociedade. Desde a produción e comercialización de cultivos ornamentais de alto valor até proxectos de conservación da fauna e flora en áreas periurbanas, Ágata demostrou unha capacidade única para adaptarse e destacar en contornas diversas e desafiantes.

A súa experiencia tamén inclúe traballos en laboratorios de cultivo in vitro, administración e loxística en explotacións agrícolas, docencia en colexios especializados en formación agrícola-gandeira e participación en proxectos de I+D na industria láctea. Cada experiencia enriqueceu o seu coñecemento e proporcionoulle unha perspectiva única sobre os desafíos e oportunidades no sector agropecuario.

Como Asesora Técnica de Arvum, Ágata apoiará á marca na súa misión de establecerse como un referente de calidade e servizo no mercado galego, asturiano, cántabro e do Norte de Portugal. O seu labor centrarase en brindar solucións innovadoras e adaptadas aos seus clientes, anticipando as demandas do mercado para garantir a súa satisfacción e fidelidade.

Para Ágata, “establecer e manter relacións sólidas cos clientes vai máis aló de brindar un servizo excepcional; trátase de entender as necesidades e expectativas do cliente, e de estar sempre presente e dispoñible para acompañalos en cada paso do camiño”.

Coa súa paixón, experiencia e dedicación, estamos seguros de que desempeñará un papel fundamental no noso continuo crecemento e éxito no mercado. Benvida!