Agafac dá o paso definitivo cara á súa nova sede en Punta Langosteira

A sinatura do contrato de obra coa construtora marca o inicio dun proxecto clave para o control de calidade das materias primas para alimentación animal

O Porto Exterior de Punta Langosteira da Coruñavén de ser escenario dun evento clave para o sector agroalimentario galego. A Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac) celebrou a sinatura do contrato de obra coa construtora encargada dos traballos da súa nova sede, un proxecto cuxa finalización está prevista para finais de 2026.

O acto contou coa presenza de José Luis Rey, presidente de Agafac, xunto con autoridades do Porto da Coruña e representantes da construtora encargada da obra [engadir nome]. A sinatura do contrato marcará o inicio oficial da construción dun centro que xogará un papel crucial na xestión e control de calidade das materias primas utilizadas na fabricación de alimentos compostos, consolidando a Galicia como un referente no sector agroalimentario.

Relevancia do novo centro

A nova sede de Agafac situarase no Porto Exterior de Punta Langosteira, e estará equipada con modernas instalacións dedicadas ao control de calidade e á investigación na produción de alimentos compostos. Este centro permitirá ás empresas do sector garantir os máis altos estándares na calidade das materias primas, esenciais para a fabricación de produtos destinados á alimentación animal.

Este novo proxecto non só fortalecerá a competitividade do sector, senón que tamén impulsará a creación de emprego e fomentará a innovación tecnolóxica na industria agroalimentaria, consolidando a rexión como un polo de desenvolvemento no noroeste de España.

Sobre Agafac

A Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac) é a entidade que agrupa os fabricantes galegos de alimentos compostos para a alimentación animal. A súa misión é promover a competitividade do sector agroalimentario galego, fomentar a innovación e o desenvolvemento sostible, e garantir a calidade dos produtos que chegan ao mercado.