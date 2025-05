Abonadoras e sulfatadoras Amazone: eficiencia nas aplicacións con aforro de custos

Millares Torrón distribúe esta marca punteira en preparación de solo, fertilización e aplicación de fitosanitarios. As súas solucións no campo da agricultura de precisión permiten obter o máximo rendemento nos cultivos aforrando custos

O diccionario da Real Academia Española da Lingua define “eficiencia” como “capacidade de lograr os resultados desexados co mínimo posible de recursos. No ámbito agrícola, a eficiencia é cada vez máis necesaria, tanto en termos económicos como ambientais, con normativas legais cada vez máis restritivas no uso de fertilizantes e fitosanitarios.

Por iso, faise imprescindible contar con maquinaria con tecnoloxía de última xeración capaz de axudar aos produtores a lograr a máxima eficiencia nos seus cultivos. “As abonadoras e sulfatadoras Amazone permiten aforrar custos, ao mesmo tempo que se obtén un óptimo rendemento”, destaca José Ángel Millares, xerente da empresa lucense de maquinaria agrícola Millares Torrón SL, que leva moitos anos comercializando esta marca alemá.

Amazone é un dos fabricantes máis fiable e consolidado no sector da preparación de solo, fertilización e protección dos cultivos. Trátase das abonadoras e sulfatadoras máis tecnolóxicas do mercado, que permiten facer unha dosificación variable e obter a máxima precisión de aplicación, o que redunda nun aforro de tempo e de produto.

A aposta de Amazone pola agricultura de precisión permite ás granxas obter o máximo rendemento nos cultivos ao menor custo. “Por exemplo, as máquinas de sulfatar incorporan sistemas de corte de boquilla por GPS para evitar os solapes”, detalla José Ángel.

Máis de 100 anos na vangarda agrícola

Amazone ofrece máquinas e procesos cada vez máis precisos para que o sector agrícola poida manter a súa competitividade e viabilidade futura, á vez que opera de forma máis sostible, un aspecto que está centrando o debate público e político actual.

Normativas como o Real Decreto de Nutrición de Chans Agrarios ou a recente declaración de Zonas Vulnerables á Contaminación por Nitratos limitan a cantidade máxima de abono por hectárea.

“Se se seguen a limitar aínda máis as cantidades máximas de fertilizante e de produtos fitosanitarios por hectárea, será cada vez máis importante poder adaptar de maneira precisa as doses destes insumos ás necesidades reais da planta”, xustifica José Ángel.

Amazone leva máis dun século, desde 1883, fabricando maquinaria agrícola. É unha empresa familiar con sede en Osnabrück (Alemaña). Na actualidade conta cunha plantilla de máis de 2.500 empregados e é líder do mercado en moitos países de todo o mundo.

A gama de produtos inclúe cultivadores, cultivadores rotativos, grades de discos, grades rotativas, rolos allanadores, sementadoras, equipos de sementeira monograno, pulverizadores suspendidos, pulverizadores arrastrados, abonadoras suspendidas e abonadoras arrastradas.

Tecnoloxía de protección de cultivos

Con unha capacidade de depósito que vai de 900 litros ata 6.600 e anchos de traballo desde 12 ata 48 metros, a ampla gama de sulfatadoras Amazone, que abarca máquinas suspendidas, arrastradas e autopropulsadas, cobre calquera necesidade de aplicación de fitosanitarios en explotacións agrícolas.

Pulverizadores suspendidos

Amazone ofrece dous pulverizadores suspendidos: o UF 01, cunha estrutura ultralixeira e depósitos de 900 e 1.200 litros; e o UF 02, con depósitos extremadamente estables con volumes de 1.600 e 2.000 litros.

Ofrécense ademais dous depósitos frontais FT con capacidades de 1.000 e 1.500 litros para ampliar o volume total de produto dispoñible para a súa dispensación. A súa combinación cun pulverizador remolcado converte o tractor nun auténtico pulverizador autopropulsado rendible.

O pulverizador suspendido compacto UF 01 caracterízase pola súa robusta construción e deseño lixeiro, con opcións de barras Q-Plus, Super-S1 ou Super-S2, e anchos de barra de 12 a 24 metros, polo que é unha máquina ideal para explotacións de diversos tamaños.

O pulverizador suspendido UF 02 está dispoñible con anchos de traballo de 12 a 30 metros. O UF 02 destaca polo seu manexo sinxelo e cómodo. En combinación co depósito frontal FT, a capacidade do depósito desta combinación, altamente manexable e montada no tractor, pode aumentarse ata 3.500 litros.

Pulverizadores arrastrados

Amazone ofrece as series de pulverizadores arrastrados UG e UX na versión Special, cun sistema de bombeo sinxelo, e na versión Super con bomba tándem. Os pulverizadores arrastrados UX Super teñen unha capacidade máxima de depósito de 11.200 litros e anchos de traballo de ata 42 metros.

Pulverizador autopropulsado

Na gama autopropulsada, Amazone dispón do pulverizador autopropulsado Pantera cunha capacidade de depósito de 4.500 e 6.600 litros, e unha anchura de traballo de ata 48 metros. O Pantera caracterízase polo seu deseño excepcionalmente lixeiro e compacto.

Fertilización

Amazone conta con máis de 100 anos de experiencia no sector da maquinaria agrícola para fertilización de cultivos e hoxe ofrece a abonadora axeitada para explotacións de todos os tamaños con catro series de abonadoras suspendidas e dúas remolcadas.

Esparcidores montados

Amazone ofrece catro series de abonadoras suspendidas: ZA-X, ZA-M, ZA-V e ZA-TS. A ZA-X é unha abonadora de dobre disco para explotacións agrícolas pequenas e medianas, capaz de distribuír fertilizante ata 18 metros, e a ZA-M é unha abonadora profesional de maior tamaño, capaz de distribuír ata 36 metros de ancho. A ZA-V é unha potente abonadora de alto rendemento con anchos de traballo de ata 36 metros, mentres que coa abonadora de alto rendemento ZA-TS pódense alcanzar anchos de traballo de ata 54 metros a unha velocidade moi alta.

O esparcidor suspendido ZA-V está dispoñible con capacidades de tolva de 1.400 a 4.200 litros e caracterízase polas súas altas velocidades de traballo de ata 30 km/h. Logran rendementos excepcionalmente altos grazas á súa gran capacidade de esparexido de ata 390 kg/min e anchos de traballo de ata 36 metros.

Esparcidores remolcados

Amazone ofrece dúas series de abonadoras remolcadas: as robustas esparexedoras de fertilizantes a granel ZG-B están deseñadas para unha distribución eficaz e precisa de cal e fertilizantes minerais, con anchos de traballo de 10 a 36 metros, mentres que as potentes esparexedoras da serie ZG-TS, combinadas con terminais de operador ISOBUS, ofrecen unha precisión excepcional en aplicacións de fertilizantes minerais específicas para cada sitio, permitindo anchos de traballo de 15 a 54 metros.

Cultivos uniformes, incluso en terreos pendentes

A distribución precisa do fertilizante en toda a anchura de traballo é fundamental para unha xestión uniforme e eficiente dos recursos do cultivo, así como para aproveitar ao máximo o potencial de rendemento.

Isto non supón ningunha dificultade para a tecnoloxía moderna en terreos chans, pero a topografía inflúe significativamente no abano de distribución e, por tanto, na distribución do fertilizante en terreos con pendentes pronunciadas. Para contrarrestar este efecto, Amazone ofrece un kit de distribución en pendentes sinxelo pero eficiente para as abonadoras ZA-V.

A distribución de fertilizantes en terreos extremadamente accidentados presenta un desafío tecnolóxico particular, xa que é necesario garantir unha distribución lateral uniforme, mesmo co impacto adverso das pendentes.

Amazone ofrece un kit de distribución en pendentes sinxelo pero eficiente para as abonadoras ZA-V, que se monta facilmente debaixo da abertura de saída da máquina. Esta opción especial optimiza considerablemente a distribución lateral do fertilizante en pendentes. Redúcense os erros de aplicación e obtense un cultivo uniforme. Deste xeito, aprovéitase ao máximo o potencial de rendemento e protéxese o medio ambiente.

Aumento de capacidade para reducir as operacións de enchido

Amazone ampliou a súa gama de esparexedores suspendidos co ZA-TS 5000. Desde o seu lanzamento, a gama ZA-TS foi sinónimo de máximo rendemento e máxima precisión. A clave está nos seus patróns de esparexido precisos de ata 54 metros con caudais de aplicación de 650 kg/min. Aínda que anteriormente se podían alcanzar capacidades de ata 4.200 litros, a nova tolva de ata 5.000 litros aumenta aínda máis o rendemento máximo por superficie.

O aumento de capacidade en 800 litros reduce o número de operacións de enchido, simplificando así a loxística. A gran capacidade da tolva do esparexedor suspendido pódese aproveitar ao máximo, especialmente ao utilizar materiais de esparexido lixeiros como a urea. Deste xeito, pódense reducir significativamente os desprazamentos entre o campo e a granxa, optimizando así os intervalos de tempo de traballo.

Garantía de 7 anos contra a oxidación

A pintura dunha abonadora está exposta a un alto desgaste. O seu obxectivo é protexer o implemento da corrosión, especialmente durante a manipulación de fertilizantes e en presenza de humidade. Amazone utiliza desde o ano 2022 un novo proceso de pintura premium para as abonadoras suspendidas ZA-V e ZA-TS, así como para a abonadora a granel ZG-TS.

Este proceso consiste nunha imprimación por inmersión catódica (KTL) que ofrece a máxima protección, incluso nas superficies internas dos tubos. Posteriormente, aplícase unha capa extra grosa de pintura para unha maior protección contra impactos e sacudidas mecánicas, ademais de conferirlle á abonadora un aspecto visual de alta calidade.

A nova técnica de pintura, en combinación cunha gran proporción de compoñentes de aceiro inoxidable, garante un maior nivel de fiabilidade operativa e unha longa vida útil da máquina. Por iso, Amazone ofrece agora unha garantía especial para estes modelos: unha garantía do fabricante de sete anos contra a oxidación.

