Advirten dunha “tormenta perfecta” para os produtores de carne de polo e de pavo pola suba do penso e da electricidade

A Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (AVIANZA) advirte da “tormenta perfecta” para as granxas avícolas españolas debido ao forte encarecemento do penso, a subida do custo da electricidade e a baixada dun 16% nos prezos da carne de polo e de pavo. A organización calcula que os produtores poderían perder máis de 300 millóns de euros este ano.

En concreto, e como mostra da situación crítica pola que pasan os produtores, lembran que “desde xaneiro de 2020 a agosto de 2021, o custo de penso para polo, o máis común nas cadeas de distribución, subiu un 26,20%, pasando dos 297,42 € por tonelada aos 375,37 €”. “Extrapolando os datos aos 600 millóns de exemplares que se producen ao ano no noso país, cunha media de 3,9 quilos de alimentación para o seu engorde, só nese ámbito estímase un sobrecusto de máis de 198 millóns de euros. Este sobrecusto supón pasar de 1,13 € por alimentación de exemplar a 1,46 € máis de 0,33 € por polo”, explican.

Estes incrementos tamén afectan os criadores de pavos, xa que o custo de penso de engorde pasou dos 293,22 € por tonelada en xaneiro de 2020 aos 362 € actuais (un 23,4% máis). “Un exemplar de 10 kg de peso pode requirir até 24 kg de alimentación ao longo da súa crianza (adoitan estar entre os 8 e o 17 kg de peso/exemplar). De xaneiro de 2020 a setembro de 2021 o custo de alimentar a un pavo en granxa pasou de 1,10 €/kg a 1,29 €/kg, é dicir máis de 1,9 € adicionais por exemplar. En total prodúcense cada ano máis de 13 millóns de pavos en España, polo que o sobrecusto total podería superar os 24,7 millóns de euros”, aseguran desde Avianza.

Os prezos da carne de polo e de pavo baixaron un 16%

Por contra, a organización denuncia que, “segundo datos do Ministerio de Agricultura, os prezos medios nacionais do polo que se pagan aos produtores pasaron de 1,82€/kg a 1,52 €/kg (datos febreiro 2020 vs setembro 2021), un 16,49% menos e no caso do pavo, os prezos pasaron de 2,53€/kg a 2,12€/kg (datos febreiro 2020 vs Setembro 2021), un 16,2% menos”.

A isto habería que sumar, segundo denuncia Avianza, a subida do custo da enerxía eléctrica, que na produción avícola estándar (granxa e procesado de aves) podería supor un incremento de custos de máis de 0,05 €/kg de ave, o que equivale a máis de 87 millóns de euros ao ano para todo o sector.

Por último, lembran que se produciu un incremento do IPC superior ao 4%, que impacta directamente os custos laborais do sector. “A suma total de todos estes custos pon ao sector avícola español nunha factura adicional que supera os 309,7 millóns de euros”, advirte a organización interprofesional.

Unha tormenta perfecta contra un sector estratéxico

Para Jordi Montfort, secretario xeral de Avianza, “o incremento dos prezos das materias primas ha posto ao sector avícola nunha posición crítica, unido a outros factores -importación de carne de ave a baixos prezos de fóra da UE- que de seu xa debilitaban a un colectivo que é un exemplo de produtividade, innovación e calidade dos seus produtos e que xera milleiros de postos de traballo”.