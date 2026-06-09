Inicio / Portada arriba dereita / Advirten de que parte da uva da DO. Rías Baixas pode quedar este ano sen recoller

Advirten de que parte da uva da DO. Rías Baixas pode quedar este ano sen recoller

A Asociación Galega de Viticultura -FRUGA asegura que Rías Baixas “está a enfrontar as consecuencias dun modelo de crecemento sen control, con investimentos especualitivos en grandes plantacións que se permitiron durante demasiado tempo”

Publicidade
Campo Galego
Ir a los comentarios
Imaxe da vendima do ano pasado na Denominación de Orixe Rías Baixas

Imaxe da vendima do ano pasado na Denominación de Orixe Rías Baixas

A Asociación Galega de Viticultura-Federación Rural Galega (AGV-FRUGA) emitiu un comunicado no que advirte sobre a posibilidade de que algunhas das adegas adscritas á Denominación de Orixe Rías Baixas estean valorando non recoller uva ou establecer rendementos por baixo do prego de condicións.

A organización agraria reclama a interrupción de novas inscricións e novas plantacións mentres haxa risco de que parte da uva quede sen recoller. E reclaman, ademais, que se convoque a Mesa do Viño para abordar as solucións e saídas posibles a ese problema que se presenta na D.O. Rías Baixas.

AGV-FRUGA asegura que Rías Baixas “está a enfrontar as consecuencias dun modelo de crecemento sen control que se permitiu durante demasiado tempo. O que ata agora eran síntomas preocupantes, poden converterse nunha realidade que lle chegue directamente á porta dos viticultores e viticultoras.”

Así, afirman que xa hai adegas que estarían anunciando que esta campaña van recoller un rendemento por hectárea inferior ao establecido no prego de condicións da propia D.O., e outras que poderían ir aínda máis lonxe chegando incluso a non recoller uva.

A AGV-FRUGA afirma que “o problema non era o rendemento por hectárea de cada viticultor, senón o crecemento descontrolado dunha denominación que se estaba a converter nun destino de investimento especulativo antes que nun proxecto colectivo de territorio e de calidade.”

Aseguran, tamén, que a administración pública non exerceu a suficiente actividade regulatoria e, por tanto, a Denominación de Orixe quedou condicionada polas regras do mercado. “E o mercado actúa en favor das grandes corporacións que chegaron a Rías Baixas con capacidade para absorber perdas e que van deixar atrás aos produtores familiares que son a base histórica e identitaria desta denominación.”. afirman dende AGV-FRUGA.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información