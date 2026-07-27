Advirten de que o prezo do gasóleo agrícola disparouse en España máis dun 33% no último mes

A Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia a forte suba que experimentou o prezo do gasóleo agrícola durante as últimas semanas, un novo incremento que volve disparar os custos de produción das explotacións agrarias españolas en plena campaña de recolección do cereal e da froita, e a piques de comezar a vendima e a preparación de seméntalas de outono.
Por unha banda, a nova escalada de tensión en Oriente Medio e o agravamento do conflito ao redor do estreito de Ormuz volveron a disparar a cotización internacional do petróleo. Se o 15 de xuño o barril Brent cotizaba en 83,17 dólares, favorecido polas expectativas de distensión e a reapertura do tráfico marítimo en Ormuz, durante xullo a situación volveu a deteriorarse. Tras varios ataques contra petroleiros no mar Rojo, o Brent chegou a superar a barreira dos 100 dólares por barril, alcanzando máximos de 101,19 dólares, para estabilizarse sobre os 97-98 dólares.
Pero, ademais, o incremento que soportan os agricultores españois viuse agravado por un segundo factor: o 30 de xuño finalizou a redución temporal do IVE sobre os produtos enerxéticos, aprobada mediante a Real Decreto-lei 7/2026, do 20 de marzo. Esta medida rebaixara o tipo impositivo do 21% ao 10% para as gasolinas, gasóleos e biocarburantes. Desde o 1 de xullo, o IVE volveu a aplicarse ao tipo xeral do 21%, incrementando automaticamente o prezo final que pagan agricultores e gandeiros por cada litro de combustible. Desta forma, o pasado venres, 24 de xullo, o custo do gasóleo B en poste alcanzou 1,169 €/litro (1,414 €/litro con IVE), un 33% superior ao prezo rexistrado apenas vinte e cinco días antes, de 0,872 €/litro (0,959 €/litro con IVE) a data 29 de xuño.
Unha combinación de factores —o repunte do prezo internacional do petróleo e a recuperación do tipo xeral do IVE— que provocou un incremento desorbitado do custo do gasóleo agrícola. Para COAG, “resulta inaceptable que cada episodio de inestabilidade xeopolítica tradúzase case de xeito inmediato nun encarecemento do combustible que utilizan agricultores e gandeiros, mentres que a evolución dos prezos percibidos polas súas producións nunca responde coa mesma rapidez nin na mesma intensidade”.
“A guerra volve librarse a miles de quilómetros das nosas explotacións, pero quen termina pagando unha parte importante da factura son os agricultores e gandeiros españois. Cada crises internacionais acaba repercutindo de forma inmediata nos nosos custos de produción, mentres os nosos ingresos seguen moi lonxe de compensar estes incrementos”, denuncia Javier Fatás, membro da Comisión Executiva de COAG.
A axuda ao gasóleo alivia parcialmente o impacto, pero non evita a perda de rendibilidade
O Goberno de España acordou prorrogar ata o 30 de setembro a axuda extraordinaria ao gasóleo agrícola, aprobada mediante a Real Decreto-lei 18/2026. Pero a diferenza do período comprendido entre marzo e xuño, no que a bonificación era fixa de 0,20 €/litro, desde o 1 de xullo o importe pasa a ser variable e, por tanto, dependerá da evolución semanal do prezo do gasóleo agrario, cubrindo só ata o 70% do diferencial respecto ao prezo anterior ao conflito e cun límite máximo de 0,20 €/litro.
Aínda que COAG considera positiva esta prórroga, advirte de que a axuda pode resultar insuficiente se continúa a escalada de prezos e lembra que o incremento do combustible afecta a todos os labores agrícolas: colleita, transporte, labra, regas, preparación de terras e próximas sementas.
Vixilancia ante posibles comportamentos especulativos
COAG lembra que non é a primeira vez que unha crise internacional provoca unha rápida translación ao prezo do gasóleo agrícola e considera imprescindible que as administracións manteñan unha vixilancia permanente sobre a evolución das marxes comerciais na distribución de carburantes.
A organización insiste en que o sector agrario non pode converterse, unha vez máis, no pagador das tensións xeopolíticas internacionais e reclama mecanismos que eviten que os agricultores soporten incrementos de custos desproporcionados respecto á evolución real dos mercados enerxéticos.
Así mesmo, COAG solicita que, mentres persista esta situación de elevada volatilidade, o Goberno manteña activadas todas as ferramentas de apoio ao sector e non descarte reforzar as axudas se o conflito internacional continúa trasladándose ao prezo dos principais insumos agrarios.
A organización seguirá vixiando a evolución do prezo do gasóleo agrícola e a súa repercusión sobre a rendibilidade das explotacións, alertando de calquera comportamento que poida responder a movementos especulativos máis que a unha alteración real da subministración.