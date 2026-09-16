Advirten de que encher o depósito do tractor xa supera os 400 euros

O gasóleo agrario alcanzou un novo máximo do ciclo, cun prezo medio ponderado nacional de 1,405 euros por litro o 7 de setembro, segundo o último informe semanal do Ministerio de Agricultura. O prezo é un 45,6% superior ao da semana do 23 de febreiro, antes do conflito en Oriente Medio, cando se situaba en 0,96 euros/litro.
“O campo non pode afrontar o novo curso agrario cun combustible que se disparou un 45% e unhas axudas que non cobren nin a metade do sobrecusto. O Goberno ten que actuar xa, antes de que o problema se converta nunha crise de produción e de inflación alimentaria”, reclama COAG.
A organización agraria xa solicitou unha reunión urxente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para abordar esta situación crítica e esixir unha resposta inmediata.
Encher o depósito do tractor custa hoxe 132 euros máis.
O impacto é especialmente grave para as explotacións que usan de maneira intensiva máis maquinaria. Encher un depósito de tractor de 300 litros custa hoxe 421,50 euros, fronte aos 289,50 euros do 23 de febreiro. É dicir, 132 euros máis por depósito, un incremento do 45,6%.
Coa axuda extraordinaria vixente, o sobrecusto neto soportado polo agricultor segue sendo de 42,7 céntimos por litro. COAG sinala que o tope actual da axuda, de 20 céntimos, deixa sen compensar 22,7 céntimos por litro, equivalentes a 68,10 euros por cada depósito de 300 litros.
O problema chega nun momento decisivo para o campo. A sementeira de cereal de outono está ás portas e os altos prezos do combustible poñen en risco a rendibilidade dos labores de preparación do terreo e sementeira.
Segundo os resultados provisionais da Enquisa sobre Superficies e Rendementos de Cultivos (ESYRCE) 2025, España conta con preto de 4,93 millóns de hectáreas de cereais de gran en secaño, sobre un total de 5,746 millóns de hectáreas de cereais.
“Estamos falando de millóns de hectáreas e dunha campaña que comeza agora. Se o agricultor non pode asumir o custo de sementar, os tractores quedarán nas naves e o impacto non queda no campo: afecta á produción de cereal, á alimentación animal e a toda a cadea agroalimentaria”, advertiu o secretario xeral de COAG, Andrés Góngora.
Unha axuda que cobre menos da metade do sobrecusto
Desde o 1 de xullo, a axuda extraordinaria aprobada polo Goberno calcúlase sobre o diferencial de prezo, cunha porcentaxe de ata o 70%, pero cun tope de 0,20 euros/litro. Co prezo do 7 de setembro, ese límite impide que a axuda cubra o diferencial real.
Ademais, a rebaixa fiscal do gasóleo B non supón un aforro de 7,6 céntimos por litro, como podería parecer pola redución do tipo do Imposto sobre Hidrocarburos. COAG sinala que a devolución prevista no artigo 52 quedou en cero euros para o gasóleo comprado en agosto e setembro, polo que a carga fiscal neta pasa de 3,300 a 2,100 céntimos por litro: o aforro efectivo é de 1,2 céntimos.
A todo isto súmase a recuperación do IVE xeral do 21% desde o 1 de xullo, que supón, ao prezo actual, 12,8 céntimos por litro máis que se se aplicase o tipo reducido do 10%.
O 30 de setembro acaba todo
COAG lembra que as medidas de apoio vixentes vencen o 30 de setembro e que, a día de hoxe, non existe unha norma de prórroga publicada. Se non se adoptan novas medidas, desde o 1 de outubro o desembolso no surtidor aumentará 9,2 céntimos por litro.
“Non podemos permitir que as axudas desaparezan xusto cando máis se necesitan: en plena vendima, e ás portas de dúas grandes campañas como a recollida de oliva e a sementeira de cereal. O Goberno debe prorrogar as medidas antes de que remate o mes”, subliña Gongora.
As medidas que COAG demanda do Goberno
A organización agraria reclama:
– Prórroga inmediata da axuda ao gasóleo agrario e da fiscalidade mínima ao 10%, polo menos ata o 31 de decembro de 2026.
– Elevación ou eliminación do tope de 0,20 euros/litro, para que o 70% previsto na norma se aplique efectivamente sobre o diferencial real de prezo.
– Aplicación da axuda no momento da subministración, mediante censo e tarxeta de gasóleo profesional agrario con aboamento mensual automático, replicando o mecanismo do artigo 52 bis e da Orde HFP/941/2022, en lugar da devolución posterior sobre o consumo do ano anterior.
Publicación pola CNMC do informe de marxes brutas de distribución, con desagregación provincial, en exercicio das facultades reforzadas polo RDL 18/2026.
– Reforzar o acceso ao financiamento, potenciando os préstamos bonificados.
“Os agricultores e gandeiros non poden seguir financiando unha crise enerxética que non provocaron. O Goberno debe garantir que os agricultores poidan sementar, producir e manter a actividade. A reunión co Ministerio é urxente e non admite máis demoras”, conclúe COAG.