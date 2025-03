Advirten de que “as axudas da Xunta deixan fóra á maioría dos produtores de faba”

Diante do anuncio da Consellería do Medio Rural de que se van habilitar axudas directas, de carácter excepcional, para os produtores inscritos na Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Faba de Lourenzá, o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) critica que “se dirixan exclusivamente ás 19 explotacións inscritas na IXP, (…..) cando o problema sufrírono todas as produtoras e produtores”.

E é que, tal e como lembran dende a organización labrega, “neste momento, e por moitas e variadas razóns que sería ben analizar, a maior parte da produción non está amparada pola IXP”.

“Se as produtoras non están certificando é porque non lle atoparon utilidade ou entendían que non lles compensaba; débese incentivar ás produtoras para que se inscriban na IXP, mais entendemos que isto non pasa por deixalos fora dunhas axudas que poden resultar imprescindibles para a súa continuidade no sector”, engade o SLG.

Por último, defenden que “é necesario consolidar a produción actual: non podemos perder ningunha explotación. É máis: debemos poñer as condicións para que o cultivo da faba, que como recoñece a propia Consellería do Medio Rural é un sinal de identidade de toda unha comarca, sexa unha actividade atractiva e rendíbel para as explotacións actuais e para as que poidan incorporarse no futuro”. “Se perdemos produtores e produtoras tampouco vai haber futuro para a IXP”, conclúen.