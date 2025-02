Adeus 2024, un viño da DO. Ribeiro, recoñecido como o mellor branco no concurso VinEspaña 2025 , que se celebrou do 12 ao 13 de febreiro durante Enomaq, Zaragoza. Adeus é un viño branco elaborado coas variedades de uva Treixadura e Torrontés pola Adega Grupo Reboreda Morgadio – A Telleira.

Os viños brancos galegos coparon tamén a maioría do Gran Ouro neste certame:

En tintos tranquilos destacan as medallas de ouro logradas por Tintos: Pazo La Cuessta Mencía 2022, Finca Míllara 2022, Guímaro San Pedro 2021 e Corga 2023, todos eles da Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

VinEspaña

Este concurso de viños está integrado dentro dos Concursos Nacionais e internacionais que patrocina a Unión Internacional de Enólogos (UIOE).

A Federación Española de Enoloxía busca a produción de viños de gran calidade, favorecer o seu coñecemento entre os consumidores, destacando os viños premiados e a riqueza vinícola do noso país. Así como contribuír á expansión da cultura do viño e ao progreso do sector, fomentando o coñecemento vinícola. Ao mesmo tempo que se reforza o prestixio e a confianza nos concursos desta categoría.