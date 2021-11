As adegas de Rías Baixas exportaron un millón de litros máis que na última campaña

Representantes do Consello Regulador durante a presentación dous resultados da campaña

Os máis de 12 millóns de botellas vendidos ó exterior alcanzaron un prezo medio de 5,64 euros e un crecemento de 0,10 euros respecto do anterior exercicio

As vendas internacionais de viños da Denominación de Orixe Rías Baixas manteñen a súa fortaleza, que se constata polo crecemento dun 12,22% en produción de viño e dun 14,33% en valor de venda durante a campaña 2020/2021. As exportacións a mercados internacionais ascenderon a 9.263.352 litros e 52.245.671 euros, o que supón un incremento dun millón de litros e 6,5 millóns de euros con respecto á campaña anterior.

O prezo medio do litro vendido sitúase por enriba da media nacional, alcanzando os 5,64 euros, cunha subida de 0,10 euros respecto da pasada campaña e superando as cifras anteriores á pandemia. Das máis de 179 adegas que integran esta denominación, unha maioría de 107 apostan pola exportación.

Estas cifras históricas tradúcense en 12.351.136 botellas de viño de Rías Baixas repartidas en máis de 70 países por todo o mundo. Nin a crise sanitaria nin a incerteza económica, nin os aranceis impostos pola administración de EEUU aos viños, nin as ameazas do Brexit, puideron co mercado de Rías Baixas.

Os mercados exteriores Cabe destacar os incrementos de vendas en Holanda (+50%), en Irlanda (con case o 28%), Porto Rico e México (+23,82% e +22,67%, respectivamente). Esta tendencia á alza tamén se amosa noutros mercados como Estados Unidos (+13,36%) ou Reino Unido (+13,66%), cada vez con cifras máis parellas en volume, así como Suecia (+13,20%). A Unión Europea mantense como principal comprador en volume dos viños de Rías Baixas con 4.226.121 litros e un crecemento do 8,83%; mentres que, en valor, América sitúase como o número un: 25.013.900 euros, cun aumento do 20,59%. O labor de máis de 20 anos realizada polo sector da Denominación de Orixe Rías Baixas nos mercados exteriores segue dando os seus froitos. Un traballo de internacionalización desenvolvido polas adegas baixo o paraugas da marca Rías Baixas e co imprescindible apoio do Consello Regulador e os diferentes organismos.

O Consello Regulador mantivo os seus plans de promoción específicos en diferentes mercados para apoiar a internacionalización dos seus viños durante 2020 e 2021. En concreto, desenvolveu campañas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemaña, Irlanda, Países Baixos, México, Polonia e Canadá. A estes plans hai que sumarlle tamén accións puntuais en distintos mercados como República Dominicana, países de Europa Central e Oriental e Rusia. Estas actividades de promoción desenvolvéronse presencialmente cando a situación sanitaria permitiuno e, en caso contrario, optouse por desenvolvelas de forma dixital. Das 179 adegas inscritas, 107 atópanse exportando.