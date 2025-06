Adai acolle a gran cita da Raza Rubia Galega, con poxa e concurso nacional

O recinto gandeiro de Adai (O Corgo, Lugo) acollerá este sábado 21 unha nova edición da gran cita anual da Raza Rubia Galega. O evento incluirá a poxa nacional número 103, o trixésimo oitavo concurso de raza e unha exposición de cen dos mellores exemplares desta raza cárnica. Nesta ocasión participarán sete ganderías, seis delas da provincia de Lugo e unha de Pontevedra.

O acto central da xornada será a poxa nacional, organizada pola Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga), que realizou unha coidadosa selección dos animais. A poxa comezará ás 12.30 horas do sábado coa subasta de oito machos, catro propiedade de Acruga e catro de gandeiros particulares.

A continuación ofreceranse 18 xovencas preñadas procedentes do centro de recría da granxa Gayoso Castro e outras dúas de particulares, ata completar un total de 20 femias.

O presidente de Acruga, César Dorado, recoñece que “será difícil igualar os récords do ano pasado (cando unha xovenca adxudicouse en 7.000 euros rebentando todos os prezos coñecidos ata a data), pero confiamos na demanda á alza de bos animais de Raza Loura Galega, na excelencia destes exemplares e tamén no bo criterio das nosas gandeiras e criadores”.

Os prezos de saída estarán fixados en 2.300 euros para as xovencas de Acruga e en 3.200 euros para os machos. Para incentivar as vendas, Caixa Rural ofrecerá axudas de 200 euros para a compra de femias e de 300 euros para os touros.

Os interesados en participar na poxa poderán retirar a súa tarxeta de poxa a partir das 11.00 da mañá, momento no que xa será posible observar de preto os animais.

As 18 xovencas do centro de recría, dependente da Deputación de Lugo, teñen entre 21 e 32 meses de idade e están preñadas de entre catro e sete meses. Proceden de explotacións de Samos, Vilalba, A Fonsagrada, Puebla de Brollón, Paradela, Láncara, Castroverde, Pol e Becerreá, entre outros concellos.

Os compradores prestan especial atención ao cumprimento dos estándares raciais e á xenealoxía. As xovencas inclúen no seu árbol xenealóxico touros de referencia como Vitolo, Friol, Adrián, Rufino, Lucas, Fidalgo e Paderne. As outras dúas xovencas en poxa proceden de explotacións particulares de O Páramo e Lugo.

A previsión de Acruga é que se subasten oito machos: catro da propia asociación, procedentes da nave de testaxe, e catro máis de ganderías particulares de Lugo, O Páramo e Samos. Teñen entre 14 e 17 meses e son fillos de touros destacados como Avispado, Vitolo, Cubillón, Xeitoso, Gayoso e Rufino.

En paralelo, celebrarase o concurso nacional da raza, que chega á súa edición número 103. Segundo o presidente de Acruga, esta é “a mellor forma de dar a coñecer de preto as excelentes calidades da Raza Rubia Galega”, e recomenda a asistencia tanto a quen busca adquirir animais de calidade como a quen desexe coñecer máis sobre esta raza cárnica.

O certame reunirá a preto de cen animais procedentes de sete ganderías: seis delas lucenses, situadas en Castroverde, Friol e O Corgo, e unha de Rodeiro, en Pontevedra. Dende as 10.00 da mañá poderase percorrer a exposición e comezará a colocación de escarapelas aos exemplares premiados nas sete categorías do concurso.

Os animais chegarán ao recinto de Adai este venres, cando se levará a cabo a valoración do xurado cualificador. Este estará composto por profesionais titulados da Escola de Xuíces da Raza Rubia Galega, encargados de determinar os gañadores.

Os premios entregaranse ás 12.00 do sábado, xusto antes do inicio da poxa. Desde Acruga anímase a acudir a unha das mellores poxas da raza rubia e agradécese o apoio do Concello do Corgo e da Deputación de Lugo, especialmente a través do centro de recría da granxa Gayoso Castro.

A programación para o sábado 21 é a seguinte: