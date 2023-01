Actualizadas as zonas afectadas pola praga da couza guatemalteca da pataca

O Diario Oficial de Galicia publica a resolución do 28 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias pola que se establece unha prórroga de todas as medidas fitosanitarias para o control da couza guatemalteca da pataca ata novo aviso. Igualmente, actualízase o mapa de zonas afectadas. Sae da corentena todo o concello de Muxía e amplíase o radio de prohibición á parroquia de San Xurxo de Moeche, no concello de Moeche (A Coruña).

As persoas desta parroquia deberán presentar unha declaración de existencias de pataca almacenada para que os servizos oficiais procedan á súa retirada e destrución, cun prazo de 20 días hábiles contados a partir de mañá. Esta documentación poderá presentarse na oficina agraria comarcal, a través da sede electrónica (procedemento MR465B) ou en calquera dos lugares de rexistro establecidos na normativa reguladora.

Pola contra, deixan de ser consideradas zonas infestadas e pasan a ser zonas tampón as parroquias de Lendo (San Xián), no concello de A Laracha, e todo o concello de Muxía. Deste xeito, os agricultores destas últimas zonas deberán comunicar inmediatamente despois da sementeira, e antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con patacas nos mesmos lugares habilitados para a presentación da declaración de existencias -neste caso, na sede electrónica correspondese co procedemento MR465C-.

Ademais, nas zonas tampón deberán levar o rexistro de información dos compradores de pataca de semente, e os operadores deberán instalar no local destinado a almacén unhas trampas de feromona específica para a captura destes organismos.