Actualizadas as probas dos mellores touros de raza Frisoa

Publicáronse as novas probas CONAFE Xuño 2025 + MACE e GMACE Agosto 2025. Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT

MILORD ET XENETICA FONTAO TOUROXa están dispoñibles as valoracións internacionais MACE e G-MACE en o buscador de touros da web de CONAFE e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD. Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT, polo que o servizo de axustes de CONAFE xa traballa con estas probas actualizadas.

Nas listaxes internacionais inclúese o acrónimo da empresa propietaria ou importadora daqueles touros que están debidamente rexistrados en CONAFE para a súa comercialización en España.

Desde CONAFE recuerddan aos gandeiros colaboradores que os touros que usen deben estar rexistrados para evitar problemas á hora de dar de alta ás súas fillas. Esta listaxe actualízase tres veces ao ano. Se o touro non aparece como rexistrado consulte co seu distribuidor ou coa oficina de CONAFE.

Tamén se publicou a listaxe de 1000 mellores touros (Proba Nacional ou MACE) con fiabilidade igual ou superior ao 80% en produción ou tipo e a listaxe de 1000 mellores touros que non alcanzan aínda o 80% de fiabilidade en produción ou tipo e que teñen proba nacional ou proba MACE, segundo os requisitos de publicación.

Pruebas combinadas CONAFE-MACE:

1.000 Mejores Toros Probados MACE

1.000 Mejores Toros Genómicos MACE

Evaluaciones Genéticas Nacionales: Catálogo de Sementales:

200 Mejores Toros del Catálogo

100 Mejores Toros Españoles

100 Mejores Toros Genómicos Españoles

100 Mejores Toros Probados por IM€T Leche

100 Mejores Toros Probados por IM€T Queso

100 Mejores Toros Probados por IM€T Pastoreo

100 Mejores Toros Probados por IM€T Ecológico

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Leche

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Queso

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Pastoreo

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Ecológico

