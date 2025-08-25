Actualizadas as probas dos mellores touros de raza Frisoa

Xa están dispoñibles as valoracións internacionais MACE e G-MACE en o buscador de touros da web de CONAFE e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD. Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT, polo que o servizo de axustes de CONAFE xa traballa con estas probas actualizadas.
Nas listaxes internacionais inclúese o acrónimo da empresa propietaria ou importadora daqueles touros que están debidamente rexistrados en CONAFE para a súa comercialización en España.
Desde CONAFE recuerddan aos gandeiros colaboradores que os touros que usen deben estar rexistrados para evitar problemas á hora de dar de alta ás súas fillas. Esta listaxe actualízase tres veces ao ano. Se o touro non aparece como rexistrado consulte co seu distribuidor ou coa oficina de CONAFE.
Tamén se publicou a listaxe de 1000 mellores touros (Proba Nacional ou MACE) con fiabilidade igual ou superior ao 80% en produción ou tipo e a listaxe de 1000 mellores touros que non alcanzan aínda o 80% de fiabilidade en produción ou tipo e que teñen proba nacional ou proba MACE, segundo os requisitos de publicación.
Pruebas combinadas CONAFE-MACE:
1.000 Mejores Toros Probados MACE
1.000 Mejores Toros Genómicos MACE
Evaluaciones Genéticas Nacionales: Catálogo de Sementales:
200 Mejores Toros del Catálogo
100 Mejores Toros Genómicos Españoles
100 Mejores Toros Probados por IM€T Leche
100 Mejores Toros Probados por IM€T Queso
100 Mejores Toros Probados por IM€T Pastoreo
100 Mejores Toros Probados por IM€T Ecológico
100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Leche
100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Queso
100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Pastoreo