Actualizada a normativa sobre o uso de proteínas animais transformadas na alimentación animal



Actualizada a normativa sobre o uso de proteínas animais transformadas na alimentación animal

pensosO Goberno introduciu unha serie de modificacións para actualizar a normativa nacional á nova lexislación europea en materia do uso e transporte de pensos para a alimentación animal. O real decreto, aprobado no Consello de Ministros do pasado 21 de outubro, publicouse no Boletín Oficial do Estado o sábado 8 de novembro.

En concreto, as modificacións introducidas afectan ao Real Decreto 496/2024, do 21 de maio, polo que se ditan disposicións relativas á alimentación de animais de granxa con determinados pensos de orixe animal, e do artigo 13 do Real Real decreto 629/2019 relativo aos puntos de entrada nacionais para a importación de pensos de orixe vexetal.

Coa modificación do Real Decreto 496/2024, do 21 de maio, engadiuse unha excepción adicional en materia de transporte de materias primas para pensos e pensos compostos no que respecta a a prohibición de alimentar a animais de granxa non ruminantes, distintos dos de peletería, con proteínas derivadas de animais e que xa era de aplicación conforme á normativa.

Ademais, establécense os requisitos para que os transportes de materias primas para pensos e pensos compostos poidan acollerse ás excepcións permitidas en territorio nacional, entre as que se atopan a limpeza dos vehículos en determinadas instalacións que poidan formar parte dos establecementos rexistrados pola autoridade competente como fabricantes de pensos para mascotas.

A modificación do artigo 13 do Real decreto 629/2019 relativo aos puntos de entrada nacionais para a importación de pensos de orixe vexetal, introduce os novos requisitos establecidos na normativa esixibles a instalacións de control oficial onde se descargan mercadorías a granel de gran volume. Así, establécense os requisitos para a designación dos actuais puntos de entrada da importación de produtos de orixe non animal destinados á alimentación animal.

Igualmente actualízase o formato de documento necesario para realizar os controis na importación de mercadorías de orixe non animal destinadas á alimentación animal procedentes de países terceiros.

